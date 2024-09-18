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برشلونة يعوّل على نجمه جمال لاستعادة بريقه

9/18/2024 7:24:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يعوّل‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬على‭ ‬نجمه‭ ‬الشاب‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬لاستعادة‭ ‬بريقه،‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسي‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬بحلتها‭ ‬الجديدة‭.‬

ويسعى‭ ‬عملاق‭ ‬كاتالونيا‭ ‬جاهدا‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬النخبة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬متسلحا‭ ‬ببداية‭ ‬مثالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بإشراف‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك،‭ ‬بعدما‭ ‬وصل‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بقيادة‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭.‬

بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬4‭ ‬في‭ ‬مجموع‭ ‬المباراتين،‭ ‬أقيل‭ ‬‮«‬مايسترو‮»‬‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬موسم‭ ‬مخيب‭ ‬للآمال‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ألقاب‭.‬

اختلفت‭ ‬الحال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬اذ‭ ‬يتصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الليغا‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلعب‭ ‬المغربي‭ ‬الأصل‭ ‬جمال‭ ‬المتوّج‭ ‬بكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬‭ ‬دورا‭ ‬حاسما‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الهجوم‭.‬

تطور‭ ‬لاعب‭ ‬الجناح‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬منذ‭ ‬ظهوره‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بقميص‭ ‬‮«‬بلوغرانا‮»‬‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ15‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭.‬

سجل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬برشلونة‭ ‬الساحق‭ ‬على‭ ‬جيرونا‭ ‬4-1‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأحد،‭ ‬ليثأر‭ ‬من‭ ‬خسارتين‭ ‬ثقيلتين‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬الكاتالوني‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬عاكسا‭ ‬مدى‭ ‬تطوره‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬نتائجه‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬


‮«‬صانع‭ ‬الفارق‮»‬

أثنى‭ ‬مدرب‭ ‬جيرونا‭ ‬ميتشيل‭ ‬سانشيس‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬اللاعب‭ ‬الشاب،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لامين‭ ‬هو‭ ‬صانع‭ ‬الفارق‭... ‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬هو‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬17‭ ‬عاما‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬نتخيّل‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬لاعب‭ ‬آخر‭ ‬بعد‭ (‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭) ‬ميسي،‭ ‬لكنني‭ ‬آمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬لامين‭ ‬التطور‭ ‬لأنه‭ ‬لاعب‭ ‬يمكنه‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‮»‬‭.‬

ويعتبر‭ ‬جمال‭ ‬الذي‭ ‬تطارده‭ ‬المقارنات‭ ‬مع‭ ‬نجم‭ ‬برشلونة‭ ‬السابق‭ ‬ميسي‭ ‬موهبة‭ ‬جديدة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬لا‭ ‬ماسيا،‭ ‬وكما‭ ‬أظهر‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬المجد‭ ‬القاري‭ ‬مع‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬فإنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭.‬

سجل‭ ‬الجناح‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬ومرر‭ ‬أربع‭ ‬كرت‭ ‬حاسمة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬معادلة‭ ‬حصيلة‭ ‬مساهماته‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬12‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

ورغم‭ ‬النجاحات‭ ‬داخل‭ ‬الملعب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬برشلونة‭ ‬مازال‭ ‬يرزح‭ ‬خارجه‭ ‬تحت‭ ‬صعوبات‭ ‬مالية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تُرجم‭ ‬بعدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬الظفر‭ ‬إلا‭ ‬بتوقيع‭ ‬زميل‭ ‬جمال‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬داني‭ ‬أولمو‭ ‬من‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الألماني‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬كافح‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع‭ ‬لتسجيله‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصاب‭ ‬أمام‭ ‬جيرونا‭ ‬في‭ ‬أوتار‭ ‬الركبة،‭ ‬ما‭ ‬سيجبره‭ ‬على‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬مدة‭ ‬شهر‭ ‬تقريبا‭.‬

ويعتبر‭ ‬المدافع‭ ‬الشاب‭ ‬باو‭ ‬كوبارسي‭ (‬17‭ ‬عاما‭) ‬آخر‭ ‬جوهرة‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬ماسيا،‭ ‬حيث‭ ‬يتألق‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أليخاندرو‭ ‬بالدي‭ ‬ومارك‭ ‬كاسادو‭ ‬وغافي‭ ‬الذي‭ ‬يسير‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬العودة‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭.‬

ويستقبل‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المقبلة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬الذي‭ ‬سحق‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬9‭-‬2‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ثم‭ ‬يسافر‭ ‬لمواجهة‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني،‭ ‬وصيف‭ ‬البطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬أقوى‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭.‬

قال‭ ‬فليك‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬جيرونا‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يمكنكم‭ ‬رؤية‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬لدينا،‭ ‬وعندما‭ ‬تكون‭ ‬الكرة‭ ‬بحوزتنا،‭ ‬لدينا‭ ‬الجودة‭ ‬للعب‭ ‬وخلق‭ ‬الفرص‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬أولمو،‭ ‬قد‭ ‬يضطر‭ ‬فليك‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬الجناح‭ ‬البرازيلي‭ ‬رافينيا،‭ ‬وتألق‭ ‬المهاجم‭ ‬المخضرم‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭.‬


أتالانتا‭ ‬يصارع‭ ‬الأرقام‭ ‬وأرسنال

ويحلّ‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬أتالانتا‭ ‬الإيطالي‭ ‬الفائز‭ ‬بالدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬بإلحاقه‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬الهزيمة‭ ‬الوحيدة‭ ‬بباير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ (‬0-3‭).‬

لا‭ ‬تميل‭ ‬الأرقام‭ ‬لصالح‭ ‬أتالانتا‭ ‬بمواجهة‭ ‬الأندية‭ ‬الانجليزية‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حملاته‭ ‬الثلاث‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬لثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬مقابل‭ ‬انتصار‭ ‬يتيم‭.‬

رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬انتهت‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬جان‭ ‬بييرو‭ ‬غاسبريني‭ ‬فوزا‭ ‬صريحا‭ ‬على‭ ‬ليفربول‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭.‬

ويدرك‭ ‬أتالانتا‭ ‬صعوبة‭ ‬مهمته‭ ‬في‭ ‬برغامو‭ ‬أمام‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬الذين‭ ‬يصارعون‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬ويحتلون‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أثارت‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬اهتمام‭ ‬الدنماركي‭ ‬براين‭ ‬بريسكي‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬لفينورد‭ ‬الهولندي‭ ‬الذي‭ ‬يستقبل‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بطل‭ ‬ألمانيا‭.‬

قال‭ ‬المدرب‭ ‬البالغ‭ ‬47‭ ‬عاما‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنها‭ ‬مثيرة‭ ‬للاهتمام‭ ‬وأنا‭ ‬فضولي‭ ‬لمعرفة‭ ‬التأثير‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬تحدثه‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتغيّر‭ ‬الكثير‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬اللعب،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التنبؤ‭ ‬بالنتيجة‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬يخوض‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬ساحر‭ ‬شهد‭ ‬بلوغه‭ ‬نهائي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬إلّا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬تاريخية‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬بأول‭ ‬لقب‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬بوندسليغا‭ ‬واتبعه‭ ‬بالكأس‭.‬


فيرميرين‭ ‬بمواجهة‭ ‬فريقه‭ ‬أتلتيكو

ويستقبل‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬ضيفه‭ ‬لايبزيغ‭ ‬ونجمه‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬البلجيكي‭ ‬آرثر‭ ‬فيرميرين‭ (‬19‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬بقميص‭ ‬الفريق‭ ‬الألماني‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية‭.‬

شارك‭ ‬فيرميرين‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬مع‭ ‬أنتويرب،‭ ‬وبعد‭ ‬عام‭ ‬سيواجه‭ ‬ناديه‭ ‬أتلتيكو‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬مطلع‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

خاض‭ ‬حينها‭ ‬باكورة‭ ‬مبارياته‭ ‬أمام‭ ‬ناد‭ ‬إسباني‭ ‬ايضا‭ ‬هو‭ ‬برشلونة،‭ ‬وكانت‭ ‬بمثابة‭ ‬معمودية‭ ‬نار‭ ‬للاعب‭ ‬اذ‭ ‬عانى‭ ‬أنتويرب‭ ‬من‭ ‬هزيمة‭ ‬قاسية‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭. ‬ثأر‭ ‬الفريق‭ ‬البلجيكي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬وسجل‭ ‬فيرميرين‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬3‭-‬2‭. ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬التالي،‭ ‬تعاقد‭ ‬معه‭ ‬أتلتيكو‭ ‬ونقله‭ ‬إلى‭ ‬مدريد‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينقضّ‭ ‬لايبزيغ‭ ‬عليه‭ ‬ويحضره‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭.‬

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