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المحرق يتعاقد مع البرازيلي غابرييل

9/18/2024 7:24:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعاقد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابرييل‭ ‬مارتينز‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الجناح‭ ‬الأيمن،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وقدم‭ ‬غابرييل‭ ‬أداء‭ ‬مميزا‭ ‬ومستوى‭ ‬لافتًا‭ ‬للأنظار‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬أتلتيكو‭ ‬فيروفياريو‭ ‬البرازيلي‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تدرج‭ ‬بالفئات‭ ‬العمرية‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬فلومينينسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬قبل‭ ‬رحلته‭ ‬الاحترافية‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬مثلها‭.‬

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