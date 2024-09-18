المحرق يتعاقد مع البرازيلي غابرييل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعاقد مجلس إدارة نادي المحرق مع اللاعب البرازيلي غابرييل مارتينز الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن، وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد 2024-2025.
وقدم غابرييل أداء مميزا ومستوى لافتًا للأنظار في الموسم الماضي مع نادي أتلتيكو فيروفياريو البرازيلي.
يذكر أن اللاعب كان قد تدرج بالفئات العمرية في نادي فلومينينسي البرازيلي قبل رحلته الاحترافية مع الأندية التي مثلها.
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