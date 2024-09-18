الكويت شهدت الخسوف الثاني والأخير في 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa)
في ظاهرة فلكية مثيرة، رصدت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعدستها فجر أمس خسوف القمر بسماء الكويت في تمام الساعة الثالثة و14 دقيقة، إذ وصلت ذروته في الساعة الرابعة و55 دقيقة فجرا.
ويعد هذا الخسوف الجزئي للقمر هو الثاني والأخير في عام 2024 وشوهد في معظم دول العالم بالعين المجردة دون الحاجة إلى استخدام معدات أو تجهيزات خاصة، إلا أن المهتمين بهذه الظاهرة الفريدة حرصوا على الاستعانة بالمنظار الثنائي أو التلسكوب الصغير لرؤية تفاصيل الظاهرة.
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