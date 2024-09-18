Thursday, 19 September 2024 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكويت شهدت الخسوف الثاني والأخير في 2024

9/18/2024 7:22:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في ظاهرة فلكية مثيرة، رصدت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعدستها فجر أمس خسوف القمر بسماء الكويت في تمام الساعة الثالثة و14 دقيقة، إذ وصلت ذروته في الساعة الرابعة و55 دقيقة فجرا.
ويعد هذا الخسوف الجزئي للقمر هو الثاني والأخير في عام 2024 وشوهد في معظم دول العالم بالعين المجردة دون الحاجة إلى استخدام معدات أو تجهيزات خاصة، إلا أن المهتمين بهذه الظاهرة الفريدة حرصوا على الاستعانة بالمنظار الثنائي أو التلسكوب الصغير لرؤية تفاصيل الظاهرة.

MENAFN18092024000130011022ID1108690244

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث