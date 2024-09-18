غامادا تجمع بين الصحافة والعمل المجتمعي في سريلانكا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تشكل مبادرة «غامادا» الرائدة مسعى جادا لسد الفجوة بين الصحافة والخدمة المجتمعية في سريلانكا من أجل التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة في البلاد، حيث تبرز الحاجة إلى جهود تعبئة وتنسيق العمل الإنساني الفعال والقائم على المبادئ بالشراكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية من أجل تخفيف المعاناة وتسهيل الحلول المستدامة. وبدأت مبادرة «غامادا» التي تعني «قلب القرية»، التي أطلقتها منظمة «نيوز فيرست» غير الحكومية في عام 2014 في إطار جهود خجولة لتلبية احتياجات المجتمعات الريفية لكنها نمت منذ ذلك الحين لتصبح منصة قوية قادرة على إحداث تغيير إيجابي.
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