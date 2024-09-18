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غامادا تجمع بين الصحافة والعمل المجتمعي في سريلانكا

9/18/2024 7:22:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشكل مبادرة «غامادا» الرائدة مسعى جادا لسد الفجوة بين الصحافة والخدمة المجتمعية في سريلانكا من أجل التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة في البلاد، حيث تبرز الحاجة إلى جهود تعبئة وتنسيق العمل الإنساني الفعال والقائم على المبادئ بالشراكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية من أجل تخفيف المعاناة وتسهيل الحلول المستدامة. وبدأت مبادرة «غامادا» التي تعني «قلب القرية»، التي أطلقتها منظمة «نيوز فيرست» غير الحكومية في عام 2014 في إطار جهود خجولة لتلبية احتياجات المجتمعات الريفية لكنها نمت منذ ذلك الحين لتصبح منصة قوية قادرة على إحداث تغيير إيجابي.

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