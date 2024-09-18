بالفيديو إحالة مقيمين وضابط إلى النيابة للاتجار وحيازة 13 كيلو حشيش وشبو وماريغوانا و180 ألف كبسولة مخدرة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
محمد الجلاهمة - منصور السلطان - أحمد خميس
وجه قطاع الأمن الجنائي والذي يرأسه اللواء حامد الدواس ضربة موجعة لتجار المخدرات عبر ضبطيتين منفصلتين، حيث تمت مداهمة جاخورين، الأول يقع شمال البلاد ويعود لضابط برتبة ملازم يعمل في قطاع أمن الحدود، حيث عثر بداخله على 150 ألف حبة نوع لاريكا وكيلو من مخدر الحشيش، وأرشد عن مقيم في البلاد بصورة غير قانونية أنه الساعد الأيمن للمقيم في تسلم الحبوب (أي الضابط) عبر إحداثيات ومن ثم تخزينها لتسليمها لاحقا لـ «المقيم»، كما عثر رجال الأمن الجنائي إلى جانب الحبوب على 4 أسلحة نوع كلاشينكوف. فيما الجاخور الثاني يقع أيضا في شمال البلاد ويعود لمقيم في البلاد بصورة غير قانونية وعثر بداخله على (30) ألف كبسولة من المؤثرات العقلية (لاريكا) و8 كيلوغرامات من مادة الشبو المخدرة و4 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا المخدرة. يشار إلى ان «الأنباء» أشارت إلى قضية الملازم الذي رقي من رتبة وكيل ضابط ودخل في سلك الاتجار. فيما بلغ إجمالي المضبوطات من المخدرات 13 كيلوغراما من الحشيش والشبو والماريغوانا و180 ألف حبة مخدرة.
هذا، وأصدرت وزارة الداخلية بيانين منفصلين بشأن القضيتين، قالت في الأول: تمكنت إدارة المكافحة الدولية، التابعة لقطاع الأمن الجنائي، من ضبط شخصين، أحدهما كويتي الجنسية، والآخر من غير محددي الجنسية وعاطل عن العمل عقب مداهمة جاخور في شمال البلاد، وقد عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من المؤثرات العقلية والمخدرات، عبارة عن (150.000) قرص من المؤثرات العقلية (لاريكا وكبتاغون)، وكيلو من مادة الحشيش المخدرة، و4 أسلحة نارية وذخيرة.
أما بيان القضية الثانية فجاء نصه: تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية)، من ضبط شخص من غير محددي الجنسية بحوزته نحو 30 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية (لاريكا) و8 كيلوغرامات من مادة الشبو المخدرة و4 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا المخدرة.
وبمواجهته بما تم ضبطه، أقر واعترف بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار والتعاطي.
وذكرت انه تمت إحالته المتهمين مع المضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وأكدت وزارة الداخلية أن رجال الأمن الجنائي يواجهون بقوة تجار ومروجي المواد المخدرة والتصدي لكل أساليبهم، مهيبة بالجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).
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