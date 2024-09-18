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بالفيديو إحالة مقيمين وضابط إلى النيابة للاتجار وحيازة 13 كيلو حشيش وشبو وماريغوانا و180 ألف كبسولة مخدرة

9/18/2024 7:22:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة - منصور السلطان - أحمد خميس
وجه قطاع الأمن الجنائي والذي يرأسه اللواء حامد الدواس ضربة موجعة لتجار المخدرات عبر ضبطيتين منفصلتين، حيث تمت مداهمة جاخورين، الأول يقع شمال البلاد ويعود لضابط برتبة ملازم يعمل في قطاع أمن الحدود، حيث عثر بداخله على 150 ألف حبة نوع لاريكا وكيلو من مخدر الحشيش، وأرشد عن مقيم في البلاد بصورة غير قانونية أنه الساعد الأيمن للمقيم في تسلم الحبوب (أي الضابط) عبر إحداثيات ومن ثم تخزينها لتسليمها لاحقا لـ «المقيم»، كما عثر رجال الأمن الجنائي إلى جانب الحبوب على 4 أسلحة نوع كلاشينكوف. فيما الجاخور الثاني يقع أيضا في شمال البلاد ويعود لمقيم في البلاد بصورة غير قانونية وعثر بداخله على (30) ألف كبسولة من المؤثرات العقلية (لاريكا) و8 كيلوغرامات من مادة الشبو المخدرة و4 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا المخدرة. يشار إلى ان «الأنباء» أشارت إلى قضية الملازم الذي رقي من رتبة وكيل ضابط ودخل في سلك الاتجار. فيما بلغ إجمالي المضبوطات من المخدرات 13 كيلوغراما من الحشيش والشبو والماريغوانا و180 ألف حبة مخدرة.
هذا، وأصدرت وزارة الداخلية بيانين منفصلين بشأن القضيتين، قالت في الأول: تمكنت إدارة المكافحة الدولية، التابعة لقطاع الأمن الجنائي، من ضبط شخصين، أحدهما كويتي الجنسية، والآخر من غير محددي الجنسية وعاطل عن العمل عقب مداهمة جاخور في شمال البلاد، وقد عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من المؤثرات العقلية والمخدرات، عبارة عن (150.000) قرص من المؤثرات العقلية (لاريكا وكبتاغون)، وكيلو من مادة الحشيش المخدرة، و4 أسلحة نارية وذخيرة.
أما بيان القضية الثانية فجاء نصه: تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية)، من ضبط شخص من غير محددي الجنسية بحوزته نحو 30 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية (لاريكا) و8 كيلوغرامات من مادة الشبو المخدرة و4 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا المخدرة.
‏وبمواجهته بما تم ضبطه، أقر واعترف بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار والتعاطي.
وذكرت انه تمت إحالته المتهمين مع المضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. ‏وأكدت وزارة الداخلية أن رجال الأمن الجنائي يواجهون بقوة تجار ومروجي المواد المخدرة والتصدي لكل أساليبهم، مهيبة بالجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).

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