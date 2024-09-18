Thursday, 19 September 2024 04:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حفل نانسي وسعد والشاب خالد للعوائل والبنات فقط

9/18/2024 7:22:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
حدث موسيقي غنائي من العيار الثقيل ينتظره جمهور الكويت 29 نوفمبر المقبل، وذلك في الحفل الضخم الذي سيقام ضمن مهرجان «Road Rush 2024» بمدينة الكويت للمحركات، ويحييه النجوم نانسي عجرم وأحمد سعد والشاب خالد، في ليلة فنية من المتوقع ان تشهد العديد من المفاجآت الرائعة، والحفل مخصص للعوائل والبنات فقط، وفق الشروط التي أعلنت عنها الشركة المنظمة.
وكانت نانسي قد طرحت الفترة القليلة الماضية عددا من الأغنيات «السينغل» الناجحة، منها «من نظرة» التي صدرت لها أخيرا مرفقة بكليب مليء باللوكات الصيفية الجميلة للنجمة المحبوبة، وأيضا أغنية «غيرانين»، كلمات نبيل خوري وألحانه، وهي باللهجة اللبنانية، كما بدأت نانسي العمل على تنفيذ ألبومها الجديد، والذي تتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين في الوطن العربي.
أما بالنسبة لأحمد سعد والشاب خالد، فقد قدما بداية الشهر الجاري ثنائية جميلة من خلال أغنية «الزين»، كلمات مصطفى حدوتة وعبده سعود، ألحان أحمد سعد، ويقول مطلعها: «كانت فين العيون دي.. وكان فين الجمال ده.. كانت فين السهرة دي.. وكان فين القمر ده.. كانت فين الضحكة دي.. وكان فين الدلع ده؟.. أنا بحب الحاجات دي.. ده أنا بموت في الكلام ده».

MENAFN18092024000130011022ID1108690241

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث