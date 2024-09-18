حفل نانسي وسعد والشاب خالد للعوائل والبنات فقط

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالحميد الخطيب
حدث موسيقي غنائي من العيار الثقيل ينتظره جمهور الكويت 29 نوفمبر المقبل، وذلك في الحفل الضخم الذي سيقام ضمن مهرجان «Road Rush 2024» بمدينة الكويت للمحركات، ويحييه النجوم نانسي عجرم وأحمد سعد والشاب خالد، في ليلة فنية من المتوقع ان تشهد العديد من المفاجآت الرائعة، والحفل مخصص للعوائل والبنات فقط، وفق الشروط التي أعلنت عنها الشركة المنظمة.
وكانت نانسي قد طرحت الفترة القليلة الماضية عددا من الأغنيات «السينغل» الناجحة، منها «من نظرة» التي صدرت لها أخيرا مرفقة بكليب مليء باللوكات الصيفية الجميلة للنجمة المحبوبة، وأيضا أغنية «غيرانين»، كلمات نبيل خوري وألحانه، وهي باللهجة اللبنانية، كما بدأت نانسي العمل على تنفيذ ألبومها الجديد، والذي تتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين في الوطن العربي.
أما بالنسبة لأحمد سعد والشاب خالد، فقد قدما بداية الشهر الجاري ثنائية جميلة من خلال أغنية «الزين»، كلمات مصطفى حدوتة وعبده سعود، ألحان أحمد سعد، ويقول مطلعها: «كانت فين العيون دي.. وكان فين الجمال ده.. كانت فين السهرة دي.. وكان فين القمر ده.. كانت فين الضحكة دي.. وكان فين الدلع ده؟.. أنا بحب الحاجات دي.. ده أنا بموت في الكلام ده».
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