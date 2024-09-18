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إطلاق اسم أحمد السقا على مهرجان مسرح بلا إنتاج

9/18/2024 7:22:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - محمد صلاح
قررت إدارة «مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي» (مسرح بلا إنتاج) إطلاق اسم الفنان أحمد السقا على الدورة الرابعة عشرة من المهرجان، وتحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 26 الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.
من جانب آخر، كشف الفنان أحمد السقا عن مفاجأة حول الأفلام السينمائية التي سوف يقدمها خلال الفترة المقبلة، والتي من المفترض أن تعرض خلال عام 2025. وقال إنه يعمل حاليا على تصوير ثلاثة أفلام دفعة واحدة، الأول مع المخرج حسين المنباوي، والثاني مع المخرج محمد سلامة، أما الفيلم الثالث فمع المخرج أحمد نادر جلال.
وكان السقا قد حصد جائزة «أفضل ممثل سينمائي» عن دوره في فيلم «السرب» من «مهرجان الفضائيات العربية» في دورته الـ 15 التي أقيمت قبل أيام، وألقى كلمة على هامش تكريمه في المهرجان، وجه خلالها الشكر إلى القوات المسلحة والقوات الجوية على ما قدمته من مساعدات للفيلم، كما أهدى تكريمه إلى الفنانة ناهد رشدي التي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي في مبادرة وفاء منه.

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