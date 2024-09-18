إطلاق اسم أحمد السقا على مهرجان مسرح بلا إنتاج

(MENAFN
- Al-Anbaa)
القاهرة - محمد صلاح
قررت إدارة «مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي» (مسرح بلا إنتاج) إطلاق اسم الفنان
أحمد السقا على الدورة الرابعة عشرة من المهرجان، وتحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 26 الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.
من جانب آخر، كشف الفنان أحمد السقا عن مفاجأة حول الأفلام السينمائية التي سوف يقدمها خلال الفترة المقبلة، والتي من المفترض أن تعرض خلال عام 2025. وقال إنه يعمل حاليا على تصوير ثلاثة أفلام دفعة واحدة، الأول مع المخرج حسين المنباوي، والثاني مع المخرج محمد سلامة، أما الفيلم الثالث فمع المخرج أحمد نادر جلال.
وكان السقا قد حصد جائزة «أفضل ممثل سينمائي» عن دوره في فيلم «السرب» من «مهرجان الفضائيات العربية» في دورته الـ 15 التي أقيمت قبل أيام، وألقى كلمة على هامش تكريمه في المهرجان، وجه خلالها الشكر إلى القوات المسلحة والقوات الجوية على ما قدمته من مساعدات للفيلم، كما أهدى تكريمه إلى الفنانة ناهد رشدي التي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي في مبادرة وفاء منه.
MENAFN18092024000130011022ID1108690240
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.