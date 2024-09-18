الكويت تؤكد تميزها مسرحيا في الخليج والسعودية تحصد أفضل فرقة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
أكدت دولة الكويت أمس الأول على خشبة مسرح مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تميزها مسرحيا، وذلك بعد فوز عرضها المسرحي «غصة عبور» بالجائزة الكبرى في ختام النسخة الـ14 للمهرجان المسرحي الخليجي التي أقيمت في الرياض خلال الفترة من 10 إلى 17 الجاري، بالإضافة إلى جائزة التمثيل «دور ثان» للفنان عبدالله التركماني وجائزة النص التي فازت بها كاتبة المسرحية تغريد الداود مناصفة مع الكاتب الإماراتي اسماعيل عبدالله كاتب نص مسرحية «أشوفك» التي مثلت دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المهرجان، الذي شارك به 6 عروض مسرحية خليجية وتضمن العديد من الأنشطة والندوات الفكرية والتطبيقية بالإضافة إلى المسامرات الخليجية.
وبشهادة الجميع، استحق العرض الكويتي الفوز وذلك للرؤية الإخراجية التي قدمها محمد الأنصاري بأسلوب سلس وبعيد عن التعقيدات و«الفلسفة الزائدة» بالإضافة إلى الأداء التمثيلي الذي أشاد به كل من حضر العرض في المهرجان، وهو ما يؤكد أحقية الفوز كأفضل عرض متكامل والفوز بالجائزة الكبرى المقدمة من الشيخ د.سلطان محمد القاسمي حاكم الشارقة وقيمتها 100.000 درهم إماراتي تمنح للعرض الفائز بالجائزة الكبرى.
وهنأ رئيس الوفد الكويتي فالح المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب حفل ختام المهرجان دولة الكويت وفرقة المسرح الكويتي بمناسبة حصول العرض على جوائز «أفضل عرض مسرحي» وجائزة «التأليف» وجائزة «أفضل ممثل دور ثان».
وأعرب المطيري عن الشكر لوزير الاعلام عبدالرحمن المطيري والمجلس الوطني للثقافة للفنون والآداب على حرصهم على مشاركة الكويت في هذا المحفل الخليجي الذي انطلقت أول دورة له في الكويت عام 1988، مبينا أن هذا يدل على الريادة الكويتية في المحافل الدولية.
«الطائف».. أفضل فرقة مسرحية أهلية مميزة
حققت فرقة الطائف بالمملكة العربية السعودية جائزة افضل فرقة مسرحية أهلية مميزة من بين 15 فرقة مسرحية خليجية تسلمتها إدارة اللجنة التي كانت برئاسة المخرج أحمد الشطي وعضوية فالح فايز ود.مرشد راقي ووليد الزعابي ونوح الجمعان وجاسم العالي. وتلا رئيس اللجنة الشطي توصيات اللجنة، منها ملاحظة اللجنة أن أغلب الفرق المسرحية الاهلية تشغل مقرات ادارية بالايجار وبعضها غير مجهز بقاعات التدريب ويعاني من شح الموارد المادية، لذا اقتصر عملها في المهرجانات حيث دعت اللجنة المسؤولين في وزارات الثقافة وهيئاتها إلى ايجاد مقرات دائمة مجهزة مع زيادة الدعم المادي لتلك الفرق.
جوائز المهرجان
جاءت جوائز النسخة الـ14 من المهرجان المسرحي الخليجي كالتالي:
شهادة تقديرية تمثيل الطفل عز الهنائي - مسرحية الروع - سلطنة عمان.
شهادة تقديرية لمصمم الكيوغراف - مسرحية الخيمة - دولة قطر.
أفضل أزياء «الخيمة» - دولة قطر.
أفضل موسيقى «بحر» - المملكة العربية السعودية.
أفضل ديكور «عند الضفة الأخرى» - مملكة البحرين.
أفضل إضاءة «الخيمة» - دولة قطر.
أفضل ممثلة دور ثان - فجر اليامي عن مسرحية «بحر» - المملكة العربية السعودية.
أفضل ممثل دور أول - أسماء العوفية عن مسرحية «الروع» - سلطنة عمان.
أفضل ممثل دور ثان - عبدالله التركماني عن مسرحية «غصة عبور» - دولة الكويت.
أفضل ممثل دور أول شهاب الشهاب عن مسرحية «بحر» - المملكة العربية السعودية.
أفضل نص مناصفة اسماعيل عبدالله عن مسرحية «اشوفك» وتغريد الداود عن مسرحية «غصة عبور» الإمارات - الكويت.
أفضل إخراج سلطان النوه عن مسرحية «بحر» - المملكة العربية السعودية.
أفضل عرض متكامل مسرحية «غصة عبور» - دولة الكويت.
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