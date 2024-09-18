الكويت تؤكد تميزها مسرحيا في الخليج والسعودية تحصد أفضل فرقة

MENAFN - Al-Anbaa) مفرح الشمريأكدت دولة الكويت أمس الأول على خشبة مسرح مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تميزها مسرحيا، وذلك بعد فوز عرضها المسرحي «غصة عبور» بالجائزة الكبرى في ختام النسخة الـ14 للمهرجان المسرحي الخليجي التي أقيمت في الرياض خلال الفترة من 10 إلى 17 الجاري، بالإضافة إلى جائزة التمثيل «دور ثان» للفنان عبدالله التركماني وجائزة النص التي فازت بها كاتبة المسرحية تغريد الداود مناصفة مع الكاتب الإماراتي اسماعيل عبدالله كاتب نص مسرحية «أشوفك» التي مثلت دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المهرجان، الذي شارك به 6 عروض مسرحية خليجية وتضمن العديد من الأنشطة والندوات الفكرية والتطبيقية بالإضافة إلى المسامرات الخليجية.وبشهادة الجميع، استحق العرض الكويتي الفوز وذلك للرؤية الإخراجية التي قدمها محمد الأنصاري بأسلوب سلس وبعيد عن التعقيدات و«الفلسفة الزائدة» بالإضافة إلى الأداء التمثيلي الذي أشاد به كل من حضر العرض في المهرجان، وهو ما يؤكد أحقية الفوز كأفضل عرض متكامل والفوز بالجائزة الكبرى المقدمة من الشيخ د.سلطان محمد القاسمي حاكم الشارقة وقيمتها 100.000 درهم إماراتي تمنح للعرض الفائز بالجائزة الكبرى.وهنأ رئيس الوفد الكويتي فالح المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب حفل ختام المهرجان دولة الكويت وفرقة المسرح الكويتي بمناسبة حصول العرض على جوائز «أفضل عرض مسرحي» وجائزة «التأليف» وجائزة «أفضل ممثل دور ثان».وأعرب المطيري عن الشكر لوزير الاعلام عبدالرحمن المطيري والمجلس الوطني للثقافة للفنون والآداب على حرصهم على مشاركة الكويت في هذا المحفل الخليجي الذي انطلقت أول دورة له في الكويت عام 1988، مبينا أن هذا يدل على الريادة الكويتية في المحافل الدولية.«الطائف».. أفضل فرقة مسرحية أهلية مميزةحققت فرقة الطائف بالمملكة العربية السعودية جائزة افضل فرقة مسرحية أهلية مميزة من بين 15 فرقة مسرحية خليجية تسلمتها إدارة اللجنة التي كانت برئاسة المخرج أحمد الشطي وعضوية فالح فايز ود.مرشد راقي ووليد الزعابي ونوح الجمعان وجاسم العالي. وتلا رئيس اللجنة الشطي توصيات اللجنة، منها ملاحظة اللجنة أن أغلب الفرق المسرحية الاهلية تشغل مقرات ادارية بالايجار وبعضها غير مجهز بقاعات التدريب ويعاني من شح الموارد المادية، لذا اقتصر عملها في المهرجانات حيث دعت اللجنة المسؤولين في وزارات الثقافة وهيئاتها إلى ايجاد مقرات دائمة مجهزة مع زيادة الدعم المادي لتلك الفرق.

جوائز المهرجان

جاءت جوائز النسخة الـ14 من المهرجان المسرحي الخليجي كالتالي:

شهادة تقديرية تمثيل الطفل عز الهنائي - مسرحية الروع - سلطنة عمان.

شهادة تقديرية لمصمم الكيوغراف - مسرحية الخيمة - دولة قطر.

أفضل أزياء «الخيمة» - دولة قطر.

أفضل موسيقى «بحر» - المملكة العربية السعودية.

أفضل ديكور «عند الضفة الأخرى» - مملكة البحرين.

أفضل إضاءة «الخيمة» - دولة قطر.

أفضل ممثلة دور ثان - فجر اليامي عن مسرحية «بحر» - المملكة العربية السعودية.

أفضل ممثل دور أول - أسماء العوفية عن مسرحية «الروع» - سلطنة عمان.

أفضل ممثل دور ثان - عبدالله التركماني عن مسرحية «غصة عبور» - دولة الكويت.

أفضل ممثل دور أول شهاب الشهاب عن مسرحية «بحر» - المملكة العربية السعودية.

أفضل نص مناصفة اسماعيل عبدالله عن مسرحية «اشوفك» وتغريد الداود عن مسرحية «غصة عبور» الإمارات - الكويت.

أفضل إخراج سلطان النوه عن مسرحية «بحر» - المملكة العربية السعودية.

أفضل عرض متكامل مسرحية «غصة عبور» - دولة الكويت.