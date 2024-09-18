اقتصاديون لـ الأنباء الأسواق على أعتاب مرحلة جديدة من النمو



فهد الشريعان: تخفيض الفائدة بما يصل إلى 1% شرط لتترك أثراً على السوق حمد العميري: الاقتراض بتكاليف تمويل أقل سينشط العديد من القطاعات الاقتصادية



طارق عرابي ـ علي إبراهيم

أكد اقتصاديون أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي و«المركزي» الكويتي ببدء خفض أسعار الفائدة ستدخل الأسواق في مرحلة جديدة من النمو والانتعاش محملة بالعديد من الآثار الايجابية، ولفتوا في الوقت ذاته إلى ان تخفيض الفائدة بمعدلات ضعيفة لن يترك انعكاسات لحظية ومباشرة على السوق، إذ يجب أن يكون الخفض بمعدلات مرتفعة نسبيا وهو الأمر الذي سيتحقق بمرور الوقت وعلى المديين المتوسط والطويل عبر سلسلة من التخفيضات المتوالية لأسعار الخصم وصولا إلى الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة.

وقالوا ـ في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء» ـ إن خفض أسعار الفائدة سيزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بورصة الكويت، وزيادة التدفقات النقدية، مما سيعزز زيادة حجم التداولات والسيولة في السوق المالية.

وذكروا أن خفض أسعار الفائدة سينعكس إيجابا على إيرادات الشركات في الربع الرابع من العام الحالي، والربع الأول من عام 2025، إلى جانب دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفيض تكلفة الإيرادات، وتقليل تكاليف التمويل، مما سيعزز هوامش الربحية للشركات وزيادة القيمة السوقية.. وفيما يلي التفاصيل:

بداية، قال وزير التجارة والصناعة الأسبق فهد الشريعان: ان تخفيض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 إلى 100 نقطة أساس شرط ليكون لها آثر إيجابي على السوق المحلي بالكويت، خصوصا أن رؤوس الأموال عادة ما تتجه نحو الأسواق والملاذات الآمنة، وكذلك إلى الأدوات التي يمكن أن توفر عوائد أكبر.

وقال الشريعان: ان الأدوات المالية الجذابة في الكويت تكمن في بورصة الكويت بالدرجة الأولى، ثم السوق العقاري، بمعنى أنه تكرار خفض الفوائد هو الذي سيدفع المستثمر إلى البحث عن الأسهم ذات الأرباح والعوائد المرتفعة التي تتفوق على أدوات الاستثمار والادخار الأخرى، وبالذات الأسهم التي توفر عوائد تتراوح بين 6 و7%.

ولفت إلى أن الخفض الضعيف في معدلات الفائدة لن يكون له تأثير كبير على السوق المحلي في الكويت في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن أثره على السوق العقاري لن يكون مباشرا خصوصا وأنه لا يتأثر بشكل سريع بمثل هذه الأحداث إذ قد يستغرق الأمر فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر قبل أن نلحظ أثر الخفض عليه.

ويتوقع ان تنعكس أسعار الفائدة المنخفضة إيجابا على بورصة الكويت لتحقق الشركات نموا في إيرادات الشركات في الربع الرابع من العام الحالي، والربع الأول من عام 2025، إلى جانب دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفيض تكلفة الإيرادات، وتقليل تكاليف التمويل، مما سيعزز هوامش الربحية للشركات وزيادة القيمة السوقية.

مرحلة جديدة

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة أصول للاستثمار حمد العميري إن بدء الفيدرالي الأميركي في تخفيف حدة سياسة التشديد النقدي التي استمرت لسنوات يعطي مؤشرا إيجابيا عن توجه الأسواق إلى مرحلة جديدة ستشهد العديد من الآثار الإيجابية التي ستظهر على المديين المتوسط والبعيد، خصوصا أن مستوى التخفيض في اجتماع أمس ما زالت الفوائد معه مرتفعة وتكلفة الاقتراض عالية نسبيا.

وأكد العميري أن أثر القرار على عالم المال والأعمال والأفراد سيكون محفوفا بحالة نفسية من التفاؤل تجاه المستقبل، خصوصا أن استمرار «الفيدرالي» على نهج تخفيف سياسة التشديد النقدي سيدفع إلى زيادة الاقتراض بتكاليف تمويل أقل وهو ما سينشط العديد من القطاعات الاقتصادية في العالم أجمع.

وذكر أن الأثر الحقيقي لقرار الفيدرالي سيكون جليا عند وصوله إلى مستوى فائدة على الدولار يتراوح بين 1 و1.5% وهو المعدل الذي ستبدأ عنده الأسواق في التفاعل بصورة أكثر إيجابية، وبمؤشرات ملموسة وفعالة يمكن رصدها على أرض الواقع.

وأوضح العميري أن القطاع المصرفي سيكون على رأس قائمة المستفيدين من تخفيض الفائدة، إذ إن القروض الرخيصة ترفع شهية الأفراد والشركات على الاقتراض، وهو ما يزيد بصورة مباشرة من قاعدة العملاء المقترضين وسط تزايد الاقبال على الاقتراض ما يرفع حجم المحفظة الائتمانية، الأمر الذي سيعوض بصورة تلقائية أثر تخفيض معدلات الفائدة التي تسجل كعائد إيرادي للقطاع.

وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة سيكون له أثر إيجابي على سوق الأسهم خصوصا الأسهم المصرفية وذلك لجهتين، الأولى في ظل مؤشرات زيادة الاقبال على الاقتراض بأسعار رخيصة ما سيرفع حجم المحفظة الائتمانية وبالتالي حجم الإيرادات التي تحققها المصارف ما سيجعل أسهمها أكثر جاذبية، إلى جانب زيادة حجم القروض الموجهة إلى الأوراق المالية.

من جانبه، أكد خبير اقتصادي وعقاري ان تخفيض أسعار الفائدة له آثار إيجابية على بعض القطاعات وسلبية على قطاعات أخرى، وان الأثر الإيجابي الأكبر سيكون في صالح المقترض.

وأضاف: ان أسعار الفائدة ليست هي المؤثر الوحيد على أوضاع السوق في الكويت، بل تعد واحدة من عوامل اخرى كثيرة من بينها الأوضاع العالمية والسياسية المحيطة بالمنطقة والتي هي في غالبها أوضاع صعبة وغير مستقرة، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار النفط التي تشهد انخفاضا بين الحين والآخر.

وذكر ان السوق العقاري سيتأثر إيجابا بأي خفض للفائدة، لاسيما في ظل ارتفاع الطلب على العقار الاستثماري على وجه التحديد والذي يمتاز بارتفاع نسب الإشغال وانخفاض المعروض منه، لافتا إلى ان العقار الاستثماري يباع حاليا بعوائد تصل إلى 6%.

وتوقع توجه شريحة لا بأس بها من المستثمرين إلى سوق الأسهم، مؤكدا أن خفض أسعار الفائدة سيشجع المستثمرين على الاقتراض والتداول بشكل اكبر، خاصة في ظل عدم وجود أدوات استثمارية أخرى بالسوق الكويتي.