رياض الأطفال تكمل مربع انطلاق المراحل الدراسية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نشرة عامة من «التربية» للمدارس لتفعيل حصة القراءة بالمكتبة المدرسية
عبدالعزيز الفضلي
اكتمل انطلاق المربع التعليمي في المراحل الدراسية حيث باشر رياض الأطفال دوامهم في العام الدراسي الجديد أمس بعدما سبقهم طلبة المراحل التعليمية الثلاث بالعودة إلى مقاعد الدراسة وقد استقبلت الإدارات المدرسية الأطفال مع أولياء أمورهم في أجواء ترفيهية محببة ومسابقات متنوعة.
إلى ذلك، أصدرت وزارة التربية أمس الأربعاء نشرة عامة لجميع مدارس التعليم العام والديني ومدارس التربية الخاصة (بنين وبنات) ورياض الأطفال لتفعيل حصة القراءة في المكتبة المدرسية.
وشددت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي في بيان صحافي صادر عن الوزارة على أهمية القراءة لما فيها من فائدة تعود على المتعلم في تنمية مهارة القراءة من خلال مصادر المعلومات المتنوعة داخل المكتبة المدرسية.
وأضافت العنزي أنه تم تكليف أمين المكتبة في كل مدرسة بالتنسيق مع قسم اللغة العربية لعمل زيارات منظمة للمكتبة المدرسية تحت إشراف موجه المكتبات مع إعداد تقارير دورية بعدد الفصول وعدد المتعلمين على أن ترسل تلك الإحصائيات عن طريق مدير الأنشطة التربوية في المنطقة التعليمية إلى إدارة المكتبات قسم البحوث لدراستها وتحليلها إحصائيا ثم تزويد الجهات الرسمية بها.
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