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رياض الأطفال تكمل مربع انطلاق المراحل الدراسية

9/18/2024 7:22:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • نشرة عامة من «التربية» للمدارس لتفعيل حصة القراءة بالمكتبة المدرسية


عبدالعزيز الفضلي
اكتمل انطلاق المربع التعليمي في المراحل الدراسية حيث باشر رياض الأطفال دوامهم في العام الدراسي الجديد أمس بعدما سبقهم طلبة المراحل التعليمية الثلاث بالعودة إلى مقاعد الدراسة وقد استقبلت الإدارات المدرسية الأطفال مع أولياء أمورهم في أجواء ترفيهية محببة ومسابقات متنوعة.
إلى ذلك، أصدرت وزارة التربية أمس الأربعاء نشرة عامة لجميع مدارس التعليم العام والديني ومدارس التربية الخاصة (بنين وبنات) ورياض الأطفال لتفعيل حصة القراءة في المكتبة المدرسية.
وشددت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي في بيان صحافي صادر عن الوزارة على أهمية القراءة لما فيها من فائدة تعود على المتعلم في تنمية مهارة القراءة من خلال مصادر المعلومات المتنوعة داخل المكتبة المدرسية.

وأضافت العنزي أنه تم تكليف أمين المكتبة في كل مدرسة بالتنسيق مع قسم اللغة العربية لعمل زيارات منظمة للمكتبة المدرسية تحت إشراف موجه المكتبات مع إعداد تقارير دورية بعدد الفصول وعدد المتعلمين على أن ترسل تلك الإحصائيات عن طريق مدير الأنشطة التربوية في المنطقة التعليمية إلى إدارة المكتبات قسم البحوث لدراستها وتحليلها إحصائيا ثم تزويد الجهات الرسمية بها.

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