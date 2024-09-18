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فقدان الجنسية من 6 أشخاص

9/18/2024 7:22:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بشأن فقدان الجنسية الكويتية من 6 أشخاص.
وجاء القرار استنادا إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. وتضمن القرار أن على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

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