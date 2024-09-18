فقدان الجنسية من 6 أشخاص

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بشأن فقدان الجنسية الكويتية من 6 أشخاص.
وجاء القرار استنادا إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. وتضمن القرار أن على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
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