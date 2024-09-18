خطة لإزالة عراقيل المشاريع الإسكانية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فرحان الشمري
علمت «الأنباء» من مصادر أن لجنة الخدمات في مجلس الوزراء شرعت في إعداد خطة مدروسة لإزالة العوائق والعقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الإسكانية، مؤكدة أن العمل متواصل بغرض إعادة صياغة المنظومة الإسكانية برمتها واستعجال تنفيذ المشاريع التي تأخرت كثيرا.
وأوضحت المصادر أن العراقيل التي تحول دون إكمال المشاريع سواء كانت بيئية أو هندسية أو مياها جوفية أو خطوط كهرباء أو مواقع لتجميع الإطارات في طريقها إلى الحلحلة، مضيفة أن لجنة «الخدمات الوزارية» ستقوم بدعوة جميع الجهات المعنية وستطلب من كل جهة وضع الحلول المناسبة التي تسهم في تنفيذ المشاريع الإسكانية وتذليل المعوقات التي تقف حائلا أمام استكمالها.
وكشفت المصادر عن أن الجهات الحكومية المعنية بالرعاية السكنية شكلت لجنة برئاسة وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان لإزالة جميع العوائق المتعلقة بالبنية التحتية الخاصة بالمشاريع، مؤكدة أن الحلول وضعت وقريبا ستنطلق عجلة التنفيذ.
وبشأن التطورات المتعلقة بمنطقة جنوب سعد العبدالله وعما إذا كانت هناك نية لاستئناف التوزيع بعد وقفه، أفادت المصادر بأن هناك خطة شاملة تعد من قبل اللجان المختصة في مجلس الوزراء لا تركز على منطقة بعينها وإنما ستكون عبارة عن منظومة سكنية متكاملة تشمل التوزيع والتنفيذ والصيانة والمتابعة وغيرها من الأمور التي تتعلق بالرعاية السكنية.
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