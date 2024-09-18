خطة لإزالة عراقيل المشاريع الإسكانية

MENAFN - Al-Anbaa) فرحان الشمريعلمت «الأنباء» من مصادر أن لجنة الخدمات في مجلس الوزراء شرعت في إعداد خطة مدروسة لإزالة العوائق والعقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الإسكانية، مؤكدة أن العمل متواصل بغرض إعادة صياغة المنظومة الإسكانية برمتها واستعجال تنفيذ المشاريع التي تأخرت كثيرا.

وأوضحت المصادر أن العراقيل التي تحول دون إكمال المشاريع سواء كانت بيئية أو هندسية أو مياها جوفية أو خطوط كهرباء أو مواقع لتجميع الإطارات في طريقها إلى الحلحلة، مضيفة أن لجنة «الخدمات الوزارية» ستقوم بدعوة جميع الجهات المعنية وستطلب من كل جهة وضع الحلول المناسبة التي تسهم في تنفيذ المشاريع الإسكانية وتذليل المعوقات التي تقف حائلا أمام استكمالها.

وكشفت المصادر عن أن الجهات الحكومية المعنية بالرعاية السكنية شكلت لجنة برئاسة وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان لإزالة جميع العوائق المتعلقة بالبنية التحتية الخاصة بالمشاريع، مؤكدة أن الحلول وضعت وقريبا ستنطلق عجلة التنفيذ.

وبشأن التطورات المتعلقة بمنطقة جنوب سعد العبدالله وعما إذا كانت هناك نية لاستئناف التوزيع بعد وقفه، أفادت المصادر بأن هناك خطة شاملة تعد من قبل اللجان المختصة في مجلس الوزراء لا تركز على منطقة بعينها وإنما ستكون عبارة عن منظومة سكنية متكاملة تشمل التوزيع والتنفيذ والصيانة والمتابعة وغيرها من الأمور التي تتعلق بالرعاية السكنية.