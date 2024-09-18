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الهرن في المناطق السكنية تستوجب الحبس أو الغرامة

9/18/2024 7:22:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
أكد مساعد مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور المقدم عبدالله بوحسن أن استخدام آلة التنبيه الخاصة بالسيارة (الهرن) في المناطق السكنية بقصد غير المسموح به يعتبر مخالفة مرورية بغرامة 25 دينارا وتدخل في نظام تسجيل النقاط، ومن المحتمل أن تحال المخالفة للمحكمة ويصدر حكم بالحبس لمرتكب المخالفة.

وأوضح المقدم بوحسن لـ «الأنباء» أن آلة التنبيه الخاصة بالسيارة (الهرن) تستخدم فقط للتنبيه في حال وقوع خطر وحتى لا يقع حادث، مشيرا إلى أن من الأخلاق والأدب أن الشخص لا يزعج الآخرين بأي وسيلة كانت، فما بالك بمن يقوم بمناداة أبنائه أو عمال المطاعم والمحال من خلال منبه السيارة.

وحذر المقدم بوحسن ممن يقوم بتركيب آلات تنبيه تصدر أصواتا وموسيقى مزعجة أن ذلك سيؤدي إلى ارتكاب مخالفة مرورية ومن المحتمل أن تحال للمحكمة ويصدر حكم بالحبس.

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