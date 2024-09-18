الهرن في المناطق السكنية تستوجب الحبس أو الغرامة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
منصور السلطان
أكد مساعد مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور المقدم عبدالله بوحسن أن استخدام آلة التنبيه الخاصة بالسيارة (الهرن) في المناطق السكنية بقصد غير المسموح به يعتبر مخالفة مرورية بغرامة 25 دينارا وتدخل في نظام تسجيل النقاط، ومن المحتمل أن تحال المخالفة للمحكمة ويصدر حكم بالحبس لمرتكب المخالفة.
وأوضح المقدم بوحسن لـ «الأنباء» أن آلة التنبيه الخاصة بالسيارة (الهرن) تستخدم فقط للتنبيه في حال وقوع خطر وحتى لا يقع حادث، مشيرا إلى أن من الأخلاق والأدب أن الشخص لا يزعج الآخرين بأي وسيلة كانت، فما بالك بمن يقوم بمناداة أبنائه أو عمال المطاعم والمحال من خلال منبه السيارة.
وحذر المقدم بوحسن ممن يقوم بتركيب آلات تنبيه تصدر أصواتا وموسيقى مزعجة أن ذلك سيؤدي إلى ارتكاب مخالفة مرورية ومن المحتمل أن تحال للمحكمة ويصدر حكم بالحبس.
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