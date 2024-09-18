Thursday, 19 September 2024 04:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد البيجر انفجارات لأجهزة ووكي توكي وإسرائيل تنقل حربها إلى داخل لبنان

9/18/2024 7:22:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين
بعد 24 ساعة على انفجارات أجهزة الاتصال «بيجر»، هزت الضاحية الجنوبية لبيروت والمناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع سلسلة انفجارات طالت أجهزة اتصال لاسلكية محمولة من طراز «ووكي توكي» وغيرها، وأوقعت ضحايا، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط ١٤ قتيلا ونحو ٤٥٠ مصابا مرشحة للارتفاع، في سلسلة التفجيرات الجديدة للأجهزة اللاسلكية في لبنان أمس.وبدا واضحا ان إسرائيل نقلت حربها في غزة إلى الداخل اللبناني، بضربات كبيرة ظاهرها تكنولوجي، ولكنها نتيجة عمليات استخباراتية متقدمة وغير مسبوقة في هذا المجال.
ولعل تصريح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب عن أن «الانفجارات الجديدة نذير حرب تتسع»، يعكس تدحرج الأمور نحو الأسوأ.
وذكرت الضربتان الإسرائيليتان في يومين، بالأسلوب الذي اتبعته إسرائيل في حرب يوليو 2006، باستهداف البنى التحتية من جسور ومحطات كهرباء وغيرها. ومما لا شك فيه ان الحرب في لبنان دخلت منحى جديدا خرجت منه من كل ضوابط والتي كانت تعرف بـ«قواعد الاشتباك»، وتركت حالا من القلق لدى اللبنانيين الذين تغلبوا عليه وعلى صعاب أخرى واجهوها بمزيد من التضامن الوطني بعد انفجارات السابع عشر من سبتمبر.
وأفادت «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية اللبنانية بأن ثلاثة من الضحايا قضوا في بلدة سحمر بالبقاع الغربي وراشيا.
في أي حال، سارعت حركة «أمل» إلى مساندة «الحزب» بتأمين المناطق ليل الثلاثاء – الأربعاء، وتولى أفرادها قصف مواقع إسرائيلية من الجنوب، منعا لظهور خلل على «جبهة الإسناد».
وقد حدد الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الخامسة بعد ظهر اليوم الخميس موعدا لمخاطبة جمهوره، ما يعني ذلك انه لا ردة فعل قبل الكلمة.
وكان لبنان الرسمي والشعبي يحاول نفض الغبار الثقيل عنه أمس، بعد تبيان حجم ما جرى، ضمن سلسلة المواجهات المفتوحة مع إسرائيل منذ قيامها في 1948، وصولا إلى نقطة التحول في مصلحة «وطن الأرز» في هذا الصراع، بفرض الانسحاب الإسرائيلي شبه الكامل العام 2000، والخروج بانتصار في حرب يوليو 2006، ثبت الصمود اللبناني أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية المتفوقة عالميا.
ولابد من الاعتراف بأن اللبنانيين يقيمون هول ما جرى، ويدركون أثمان الحرب مع إسرائيل، وان كانت ضربة الـ 17 من سبتمبر ستسجل في تاريخ الحروب اللبنانية – الإسرائيلية، وفي سجلات العالم عن كبرى العمليات الاستخباراتية.
والسؤال المطروح: هل ستخرج الحرب عن قواعد الاشتباك المعمول بها، ويوسع الحزب رقعة الاستهداف المحصورة في المواقع العسكرية الحدودية؟
وكان لافتا الالتفاف اللبناني حول المواجهة مع إسرائيل واعتداءاتها على اللبنانيين، على الرغم من ملاحظات وخلافات سابقة أرخت بظلالها على العلاقة بين مكونات لبنانية عدة، من حلفاء وخصوم.
وتضامن لبنان مع نفسه أمس أمام هول ما جرى، وسط دعوات لتكريس التضامن والإفادة منه للسير نحو حلول لأزمات متفاقمة تعصف بالبلاد، ليس أقلها الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية الشاغر منذ 31 أكتوبر 2022.
وأفاد مصدر أمني لبناني غير رسمي بأن زنة العبوات المزروعة في الأجهزة بلغت 25 غراما، ووضعت في جزء من بطارية الليثيوم الخاصة بكل جهاز.
وكانت سجلت حركة لافتة للسفراء في هذا الإطار، أبرزها من السفيرين السعودي وليد بخاري والفرنسي هيرفيه ماغرو، في محاولة لفتح كوة لدى رافضي الحوار والتشاور، سعيا إلى تأمين مساحات تلاق تتيح العبور نحو إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وبدا واضحا من حركة السفير السعودي في اتجاه البطريركية المارونية ثم باتجاه حزب «القوات اللبنانية»، وكذلك السفير الفرنسي ان الاتجاه إلى تأمين تجاوب مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع توقع وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت في القسم الأخير من الشهر الجاري.
وفي أبرز اللقاءات أمس، زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للرئيس نبيه بري في عين التينة ظهرا.
طبيا، عملت المستشفيات التخصصية بطاقة كاملة، واستقبلت جرحى سلسلة الانفجارات الأولى بحسب اختصاصات هذه المستشفيات. وأفاد رئيس مجلس إدارة مستشفى الأذن والعين التخصصي في النقاش بالمتن الشمالي شرق بيروت رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ لـ «الأنباء»، بأن المستشفى «استقبل عددا كبيرا من الجرحى الذين احتاجوا إلى عمليات جراحية في العيون. وقد عملنا على فرز الجرحى وحصرنا الاستقبال بالمصابين في عيونهم. وحضر الطاقم الطبي كاملا واستمرت المعالجات والعمليات الجراحية حتى الساعة الرابعة فجر الأربعاء. ومنذ ساعات الصبح الأولى ليوم الأربعاء، استأنف الطاقم العمل، وبعض أفراده لم يغادروا إلى بيوتهم».
والشيء عينه تكرر في مستشفى شرفان التخصصي للعيون في منطقة المتحف، على مسافة أمتار من مستشفى «أوتيل ديو دو فرانس»، وفي مستشفيات تخصصية أخرى. ولم يأخذ الأطباء والجراحون استراحة، بل عملوا بطريقة غير معهودة للمساهمة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتخفيف عن الجرحى.
بدوره، استقبل مستشفى النجدة الشعبية بالنبطية المصابين من الحالات الحرجة بعيونهم، واستمرت العمليات الجراحية حتى ساعات الظهر من يوم أمس الأربعاء.
في حين كانت الحركة خفيفة أمس في العاصمة بيروت وضواحيها، نظرا إلى تعليق الدروس في المدارس والجامعات، ودعوة الاتحاد العمالي العام إلى التوقف عن العمل. كذلك كانت حركة السير أقل من عادية لقاصدي بيروت من الشمال، وأخف منها من جهة الجنوب. في حين داوم العاملون في القطاع الخاص والمنظمات الأجنبية غير الحكومية. وافتقدت الضاحية الجنوبية حركتها المعتادة، وخلت الشوارع من المارة والسيارات وحتى الدراجات النارية.
وكتب رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون على «إكس»: «العزاء اليوم هو لنا جميعا، لكل اللبنانيين، فكلنا مصابون، وكلنا جرحى، وكلنا متألمون. ولكن التعزية الأكبر هي بمؤسسات دولية يفترض ان تحمي السلام والعدالة في العالم، ولكنها تقف ضعيفة عاجزة أمام مشاهد القتل الوحشية، خصوصا بحق الأطفال، والجرائم ضد الإنسانية المتكررة يوميا في غزة، والتي ضربت بالأمس لبنان».

MENAFN18092024000130011022ID1108690231

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث