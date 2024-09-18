ممثل الأمير ولي العهد يغادر اليوم لترؤس وفد الكويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بحفظ الله ورعايته، يغادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الخميس لترؤس وفد الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستقام في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة.
إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية إلى الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من المناطق في شمال العاصمة البرتغالية لشبونة وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة وللممتلكات، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية إلى الرئيس تـو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الإعصـار المدمر الذي ضــرب شمالي فيتنام وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدميــر للمرافق العامة والممتلكات، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.
من جهة أخرى، بعث سمـو ولي العهــد الشيخ صباح الخالد ببرقيـــة تهنئة إلى الرئيس غابرييـل بوريـك فونـت رئيس جمهورية تشيلـي الصديقة، ضمنهـــا سموه خالص تهانيـــه بمناسبة العيد الوطني لبــلاده، راجيا لــه دوام الصحة والعافية.
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