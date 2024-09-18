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ممثل الأمير ولي العهد يغادر اليوم لترؤس وفد الكويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة

9/18/2024 7:22:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحفظ الله ورعايته، يغادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الخميس لترؤس وفد الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستقام في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة.
إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية إلى الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من المناطق في شمال العاصمة البرتغالية لشبونة وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة وللممتلكات، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية إلى الرئيس تـو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الإعصـار المدمر الذي ضــرب شمالي فيتنام وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدميــر للمرافق العامة والممتلكات، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.
من جهة أخرى، بعث سمـو ولي العهــد الشيخ صباح الخالد ببرقيـــة تهنئة إلى الرئيس غابرييـل بوريـك فونـت رئيس جمهورية تشيلـي الصديقة، ضمنهـــا سموه خالص تهانيـــه بمناسبة العيد الوطني لبــلاده، راجيا لــه دوام الصحة والعافية.

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