الأمير رعاية البحث العلمي



نسعى إلى خلق بيئة علمية ترتكز على أحدث وسائل البحث العلمي وتساهم في تطوير قدرات أبناء الوطن في المجالات العلمية

نؤكد اعتزازنا بالباحثين والمبدعين والمتميزين من أبناء وطننا ممن نذروا أنفسهم لخدمة العلم ورفع شأن كويتنا الغالية

بذل الجهود الهادفة إلى وضع الكويت في مصاف الدول الرائدة في المجالات العلمية والتكنولوجية لاسيما قطاع الفضاء

بناء قدرات وطنية قادرة على تصميم وإدارة وتشغيل المشاريع الفضائية وترسيخ مكانة الكويت على خارطة الإنجازات العلمية إقليمياً ودولياً

طموحاتنا كبيرة وآمالنا عريضة بأن تكون الكويت في طليعة الدول المتقدمة في البحث العلمي وخدمة الإنسانية أمينة رجب فرحان: المركز يرمي إلى تعزيز الهوية الوطنية عن طريق بناء القدرات وخوض غمار الأبحاث



تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أقيم حفل الإعلان عن مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء، وذلك بقصر بيان.

وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين بالدولة.

ووصل سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أمينة رجب فرحان وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

هذا، وقد اطلع سموه على معرض صور من القمر الاصطناعي الكويتي واستمع إلى شرح تفصيلي من قبل مدير المشروع الوطني للقمر الاصطناعي د.هالة الجسار.

هذا، وألقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد كلمة بهذه المناسبة، هذا نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الحكيم (وقل رب زدني علما)

والصلاة والسلام على معلم البشرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي..

مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.. الحضور الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسعدنا أن نلتقي بكم بمناسبة إطلاق (مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء) وتكريم كوكبة من المبدعين والمشرفين عليهم، مؤكدين اعتزازنا بالباحثين والمبدعين والمتميزين من أبناء وطننا العزيز الذين نذروا أنفسهم لخدمة العلم ورفع شأن كويتنا الغالية.

وفي هذا المقام، نؤكد أن رعاية البحث العلمي أساس من أسس التقدم واهتمامات الكويت في عصر يتسارع فيه التطور عصر الذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة وعلوم الفضاء، وأصبحت رعاية البحث العلمي جنبا إلى جنب مع تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها من أسس رؤيتنا، مستذكرين بالاعتزاز رؤية الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد (طيب الله ثراه) بإرساء ثقافة علمية وتكنولوجية وابتكارية مزدهرة من أجل كويت مستدامة.

الحضور الكرام

ونحن نسعى لخلق بيئة علمية ترتكز على أحدث وسائل البحث العلمي وتساهم في تطوير قدرات أبناء الوطن في كافة المجالات العلمية لاسيما علوم الفضاء، فإننا نسجل إشادتنا بالعطاء المستمر لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحرص إدارتها وكافة منتسبيها على رفع كفاءة المتميزين والمبدعين في ظل متطلبات عصرنا المتسارعة وتطلعاتنا المستقبلية.

ونوجه المعنيين في هذه المؤسسة العلمية العريقة إلى الاستمرار في استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة في التخصصات المتنوعة وبذل الجهود الدؤوبة الهادفة إلى وضع دولة الكويت في مصاف الدول الرائدة في المجالات العلمية والتكنولوجية لاسيما قطاع الفضاء وبناء قدرات وطنية قادرة على تصميم وإدارة وتشغيل المشاريع الفضائية الكويتية وخصوصا بعد نجاح إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول (كويت سات 1) إلى الفضاء في مطلع العام 2023 وترسيخ مكانة لدولة الكويت على خارطة الإنجازات العلمية والتقنية إقليميا ودوليا.

ونقول لهذه الكوكبة المتميزة من أبناء وطننا العزيز: سيروا على بركة الله في دروب العلم بعزيمة قوية وخطى وثابة تتحقق بكم طموحاتنا الكبيرة وآمالنا العريضة بأن تكون دولة الكويت في طليعة الدول المتقدمة في البحث العلمي وخدمة الإنسانية..

داعين الله أن يوفق الجميع لخدمة وطننا العزيز واستدامة تميزه ورفعته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

ثم ألقت مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كلمة هذا نصها:

«الحمد لله ولي النعم بارِئ النسم والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه..

صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه

سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، حفظه الله

أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

زملائي وأبنائي من جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

«ففي البدء كانت الكلمة»

«رب همة أحيت أمة» فها نحن في مشهد إنشاء (مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء) وفي هذا المشهد أستحضر تلك المقولة الأثيرة مستشرفة همة طلبة ائتلفت من ثلاث فرقٍ مع مشرفين بررة من أبناء الكويت الزاهرة ممن تطوعوا - (ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم) - لبناء قمر اصطناعي، ففي البدء كانت الكلمة وفي البدء كانت الفكرة فغدا الحلم حقيقة وأضحت الفكرة واقعا فصار القمر وطار في الفضاء محلِّقا فانتقل من الصورة إلى الصيرورة ومن السيرة إلى السيرورة وغدا أعجوبة يرسل إلينا من الآيات البينات معرفة ومن الصورِ أجلاها وأجملها عن كويت العطاء.

هذا المركز المزمع إنشاؤه يرمي إلى أصل عريض وبغية هي منية الا وهي تعزيز الهوية الوطنية عن طريقِ بناء القدرات وخوض غمار الأبحاث، فالهوية الوطنية غاية تنشد وهدف يقصد وتجل من تجليات المقولة التي افتتحت بها كلمتي هذه: «رب همة أحيت أمة».

هذه الهمة انطلقت من أبحاث الأرض في علوم ومعارف ثم أدارت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجهها شطر السماء والفضاء لتصل أبحاث الأرض بأبحاث السماء ولترسم اسم الكويت عاليا في فضاء المجد والتاريخ ولنرى الكويت من عالم علوي بعيون كويتية وأيد أبية وهمم علية أطلقت قمرها الاصطناعيَّ من قبل وها هي الآن تنشئ مركزها وما زال لديها الكثير لتقوله وتفعله.

(وفي الذكرى حنين ووفاء)

وإذا ما رجعنا البصر أولا واسترجعنا شيئا من الذاكرة ثانيا فإننا سنجد أن هذه المؤسسة إنما هي هدية من هدايا طيب الذكر الشيخ جابر الأحمد أنزل الله على قبرِه الرحمة والغفران ومنقبة من مناقبه ومحمدة له باقية ما أقبل صبح وأدبر ليل لاهجة بذكرِه وشكره من قبل وبذكر من يسير على دربه حبا ووفاء وانتماء - سمو الأمير «مشعل» الخيرِ والعطاء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي القائلِ عن طيب الذكر -وما أصدق ما قال-: (الكويت هي البقاء والوجود) حفظك الله لنا وللكويت أبا وسندا ومعلما مرشدا اللهمَّ آمين.

ثم الشكر كله لمن كان لهم سهم وفضل في تأسيس هذه المؤسسة والارتقاء بها من بعد وبهذه الثلة الكويتية البحثية من البقية الصالحة التي أبت أن تقنع إلا بالتمام تمام المجد والعلياء وتمام التحليقِ في علوم الفضاء لتنجلي الرؤية ويستوي المسلك لنقول معا: نعم لتعزيز الهوية الوطنية ببناء القدرات واستثمارِ الطاقات وتطوير مناهجِ البحث والأدوات فبحث في الأرض عن الأرض موجود وبحث إلى الفضاء في الفضاء مقصود وللإبداع قصة لا تنتهي ولمسيرة المؤسسة اشراقات ننظر إليها باعتزاز وننتظر وليدها الجديد في كثير من التشوف والتشوق وقد ارتضينا لهذا الوليد اسم (مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء).

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل..

والحمد لله في بدء وفي ختم».

وتم إهداء سموه، رعاه الله، هدية تذكارية بهذه المناسبة.