التربية تطلب من المناطق التعليمية أعداد المتقدمين لإنهاء خدماتهم في الإشرافية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
طلبت وزارة التربية
من المناطق التعليمية أعداد المتقدمين لإنهاء خدماتهم في الوظائف الإشرافية، وذلك بصفة عاجلة.
وقال وكيل التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري في كتاب وجهه للمناطق التعليمية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، «في إطار تنظيم العملية التربوية والتعليمية في الميدان التربوي، برجاء سرعة تزويدنا بأعداد المتقدمين لإنهاء خدماتهم من الوظائف الإشرافية التالية (مدير مدرسة، مدير مساعد، رئيس قسم، موجه عام، موجه فني، موجه أول)، مع نسخة من قراراتهم التي تم إصدارها، آملين إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال».
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