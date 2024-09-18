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الخدمة المدنية لا طرح أو تداول لأي موضوع بشأن إلغاء أو تعديل مكافأة نهاية الخدمة

9/18/2024 7:22:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد ديوان الخدمة المدنية أمس الأربعاء أنه لم يتم طرح أو تداول أي موضوع بشأن إلغاء أو تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة. وأوضح «الديوان» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أنه حريص على التواصل الدائم مع الجمهور والرد على كل الأسئلة التي تطرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيق الحكومي «سهل». وشدد على ضرورة اعتماد الأخبار التي تصدر عن طريق مواقع التواصل الرسمية للجهات الحكومية فقط.

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