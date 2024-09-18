الخدمة المدنية لا طرح أو تداول لأي موضوع بشأن إلغاء أو تعديل مكافأة نهاية الخدمة

الخدمة المدنية لا طرح أو تداول لأي موضوع بشأن إلغاء أو تعديل مكافأة نهاية الخدمة
التاريخ
9/18/2024 7:22:32 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أكد ديوان الخدمة المدنية أمس الأربعاء أنه لم يتم طرح أو تداول أي موضوع بشأن إلغاء أو تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة. وأوضح «الديوان» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي
«إكس»، أنه حريص على التواصل الدائم مع الجمهور والرد على كل الأسئلة التي تطرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيق الحكومي «سهل». وشدد على ضرورة اعتماد الأخبار التي تصدر عن طريق مواقع التواصل الرسمية للجهات الحكومية فقط.
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