Thursday, 19 September 2024 04:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العدل إطلاق خدمة شهادة منطوق حكم مدني حصريا عبر تطبيق سهل

9/18/2024 7:22:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أعلن وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي عن إطلاق خدمة «شهادة منطوق حكم مدني» حصريا عبر تطبيق «سهل» التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية.
وقال الوسمي إن الخدمة تتيح لمقدم الطلب إصدارا فوريا لخمسة أنواع من شهادات منطوق الحكم وذلك بعد اختيار درجة الحكم وسداد رسم الشهادة.
وأوضـــح ان أنــواع الشهادات هي شهادة منطوق حكم ابتدائي (مدني)، وشهادة منطوق حكم ابتدائي (أسرة)، وشهادة منطوق حكم استئناف (مدني)، وشهادة منطوق حكم استئناف (أسرة)، وشهادة منطوق حكم مدني تمييز، موضحا أن الخدمة موجودة من ضمن خدمات الشهادات التي تقدمها وزارة العدل عبر تطبيق «سهل».
وأكدت وزارة العدل أنها مستمرة في تكثيف جهودها باتجاه التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر تطبيق «سهل» وأن هدفها الأساسي من ذلك هو خدمة جمهور المتقاضين.

MENAFN18092024000130011022ID1108690225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث