مدارس تطلب موافقة أولياء الأمور لتطعيم الطلبة ضد «الإنفلونزا»

نشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو توعوياً بأهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، كما عممت مدارس حكومية نموذج الموافقة الخاص بحملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لعام 2024، على أولياء الأمور، والتي تستهدف طلبة الحلقتين الثانية والثالثة، لحمايتهم من مخاطر الإصابة بالإنفلونزا، مع اقتراب موسم الشتاء، وذلك في إطار حرص المدارس على تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

وطلبت إدارات المدارس من أولياء الأمور، ضرورة طباعة النموذج، وتوقيعه، وإعادته إلى العيادة المدرسية في أسرع وقت ممكن، لضمان توفير اللقاح لجميع الطلاب، حيث ستقوم الفرق الطبية المختصة بزيارة المدارس، وتقديم التطعيمات للطلاب، وفق الجداول المعدة لذلك.

وأكدت المدارس على أهمية هذه الحملة في الحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، مشيرة إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا يعد إجراء وقائياً ضرورياً في هذه الفترة من العام، كما أعربت المدارس عن تقديرها لتعاون أولياء الأمور، ودعمهم المستمر في إنجاح مثل هذه المبادرات الصحية.

وأكدت الدكتورة ليلى الجسمي رئيس قسم الأمراض السارية والتحصين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن طلبة المدارس والكادر التعليمي والطبي، من أبرز الفئات المستهدفة في الحصول على اللقاح، داعية أولياء الأمور إلى التعاون مع المدارس في الحصول على اللقاح، دون خوف أو تردد.

وقالت إنه ثبت من الاستطلاعات والدراسات التي تجريها الوزارة سنوياً، أن اللقاح ساهم في الوقاية من الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي، خاصة لدى الأطفال وكبار السن، وهو ما يمنع العدوى، ولفتت إلى أن التطعيم أحد أكثر الطرق فاعلية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، ويحمي من سلالات الفيروسات الشائعة، التي تسبِّب الإنفلونزا، ويُجدّد سنوياً لضمان قدرته على منح الجسم المناعة اللازمة، وتصل فاعلية التطعيم إلى ذروتها بعد أسبوعين من تلقيه.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن جميع أفراد المجتمع، ابتداءً من عمر 6 أشهر فما فوق، مؤهَّلون لتلقّي تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وهو مجاني لجميع فئات المجتمع، وينصح به، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته، مثل العاملين في القطاع الصحي والأطفال دون الخمس سنوات، وطلبة المدارس (15 – 18 عاماً)، والنساء الحوامل، والبالغين من العمر 65 عاماً فما فوق، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك الحجّاج والمعتمرين، بالإضافة إلى المدخنين.

ونوهت الوزارة بأن اللقاح يوفر حماية بنسبة 50 % لدى الأطفال دون سن الخامسة، وتزداد نسبة الحماية مع تقدم العمر، لتصل إلى نسبة تتراوح بين 70 % إلى 90 % لدى البالغين الأصحاء، كما يعد التطعيم ضد الإنفلونزا، أداة وقائية هامة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، ويمكن أن يؤدي اللقاح إلى آثار جانبية بسيطة، مثل ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم، وألم في موقع أخذ اللقاح، وتنتهي هذه الأعراض خلال فترة قصيرة.