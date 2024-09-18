«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تستعرض دور الابتكار في تقنيات تخزين الطاقة

يعد الهيدروجين الأخضر، الذي يصفه البعض بوقود المستقبل، من أبرز مصادر الطاقة النظيفة التي ستسهم بشكلٍ ملموس في تغيير مشهد الطاقة العالمي. وانطلاقاً من ذلك، ستبحث الدورة الـ10 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر آخر التطورات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، كما ستركز القمة على تعزيز دور الابتكار والبحوث والتطوير في تقنيات تخزين الطاقة، والتي تشمل الهيدروجين الأخضر، للخروج بآليات لمواجهة تحديات الاستدامة وتحقيق الحياد الكربوني لتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: ((يتزايد الاهتمام العالمي بالاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، ولا سيما مع انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة في تبني التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتوظيف الابتكار والبحوث والتطوير لتوسيع مجالات استخدام الطاقة الخضراء. ونتطلع قدماً لتمكين التقدم في مجال الطاقة الخضراء خلال فعاليات الدورة الـ10 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم الانتقال العادل في قطاع الطاقة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030)).

تطوير

وأشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة نفذت مشروع الهيدروجين الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينه ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية بالإضافة للاستخدامات الأخرى في قطاعي النقل والصناعة. ويعكس المشروع حرص الهيئة على إطلاق المبادرات الرائدة التي تدعم رؤية دولة الإمارات في الوصول إلى الاقتصاد الأخضر.

منصة رائدة

وتواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دورها الريادي كمنصة عالمية توفر مساحة للحوار وتبادل الأفكار والرؤى المستقبلية لقطاع الطاقة، وتدعم اتخاذ خطوات عملية ملموسة للتحول للاقتصاد الأخضر من خلال تبني المبادرات والمنهجيات والحلول التقنية المبتكرة التي تسهم في تحفيز الاستثمارات الخضراء. وتتضمن محاور القمة هذا العام محور ((دفع عجلة الطاقة النظيفة)) الذي سيركز على التوسع في تبني مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.