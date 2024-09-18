نادي الذيد يحتفل بإنجاز فريق الرماية في تايلاند

حقق نادي الذيد إبراهيم خليل إبراهيم، أفضل رقم يسجله لاعب إماراتي باسم الإمارات 627.4، واستطاع اقتناص الذهبية في مسابقة البندقية 10 متر رجال، في البطولة المفتوحة للرماية، التي أسدل الستار عليها في بانكوك.

وحرص نادي الذيد على الاحتفاء بفريق الرماية وتم استقباله من قبل إدارة النادي في مطار الشارقة، وقام خليفة مبارك دلموك الكتبي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الثقافية بنادي الذيد، ومهير عبيد الخيال الطنيجي المدير الإداري لنادي الذيد، بتقديم الورود لهم، تعبيراً عن فرحة الفوز بهذا الإنجاز المميز.