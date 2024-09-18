نادي الذيد يحتفل بإنجاز فريق الرماية في تايلاند

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق لاعب نادي الذيد إبراهيم خليل إبراهيم، أفضل رقم يسجله لاعب إماراتي باسم الإمارات 627.4، واستطاع اقتناص الذهبية في مسابقة البندقية 10 متر رجال، في البطولة المفتوحة للرماية، التي أسدل الستار عليها في بانكوك.
وحرص نادي الذيد الرياضي على الاحتفاء بفريق الرماية وتم استقباله من قبل إدارة النادي في مطار الشارقة، وقام خليفة مبارك دلموك الكتبي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الثقافية بنادي الذيد، ومهير عبيد الخيال الطنيجي المدير الإداري لنادي الذيد، بتقديم الورود لهم، تعبيراً عن فرحة الفوز بهذا الإنجاز المميز.
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