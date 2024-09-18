«زورق الشارقة» بطل العالم للفورمولا 4

(MENAFN
- Al-Bayan)
أثنى خالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، على نجاح زورق ((الشارقة 69)) في حصد لقب بطولة العالم للفورمولا 4 للمرة الأولى في تاريخه، بعد تصدره الجولة الختامية من البطولة، التي أقيمت في إيطاليا، ووصوله إلى ((النقطة 96)) في صدارة الترتيب العام للبطولة بعد 6 جولات.
وأكد رئيس مجلس إدارة النادي أن كوادر فريق الشارقة للزوارق السريعة وما يقدمونه من تفوق فخر للرياضة الإماراتية.
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