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«زورق الشارقة» بطل العالم للفورمولا 4

9/18/2024 7:14:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أثنى خالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، على نجاح زورق ((الشارقة 69)) في حصد لقب بطولة العالم للفورمولا 4 للمرة الأولى في تاريخه، بعد تصدره الجولة الختامية من البطولة، التي أقيمت في إيطاليا، ووصوله إلى ((النقطة 96)) في صدارة الترتيب العام للبطولة بعد 6 جولات.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي أن كوادر فريق الشارقة للزوارق السريعة وما يقدمونه من تفوق فخر للرياضة الإماراتية.

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