حمدة الشكيلي لـ« البيان »: عيني على الحزام الأسود في الجوجيتسو

أكدت حمدة الشكيلي لاعبة منتخبنا الوطني للجوجيتسو، أنها تضع عينها على الحزام الأسود في اللعبة، وحلمها أن تتولى مستقبلاً تدريب أصحاب الهمم، بحكم أنها واحدة منهم.

حيث تعاني من الإعاقة السمعية التي لم تمنعها من تحدي الصعاب والحصول على الذهب في المحافل الخارجية بكل عزيمة وإصرار.بدأت البطلة الإماراتية الشابة مسيرتها مع الجوجيتسو عام 2016 من مدرسة الريادة الحكومية وانتقلت بعدها سريعاً في عام 2017 لتصبح لاعبة محترفة بنادي الوحدة، وتقول حمدة:

كنت أمارس الجري والسباحة ولكن بعد عدة تدريبات للجوجيتسو أصبحت أكثر ارتباطاً بها وشعرت بأنني قادرة على المضي قدماً بها رغم وجود بعض المخاطر، والآن بعد هذه السنوات أعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح، لأن الجوجيتسو أفادني كثيراً في بناء جسم صحي قوي وعلمني الصبر والتركيز والتعاون، ووفر لي أيضاً فرصة التعرف على لاعبات من دول مختلفة.

وتؤكد حمدة الشكيلي لـ((البيان))، أن مشوارها كان ومازال مليئاً بالتحديات والمواقف التي لا تنسى، وأضافت: من التجارب الصعبة التي واجهتني كانت العام الماضي في بطولة منغوليا التي عرف خلالها من لم يكن يعرف أنني من ذوي الهمم، في تلك البطولة سقطت سماعتي التي أعتمد عليها في الاستماع إلى توجيهات المدربة.

وكان خيار الانسحاب وارداً حينها لكنني رفضت وكان هدفي من ذلك رد الجميل لنفسي أولاً ولأهلي ولفريق اتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي ظل يدعمني طوال مسيرتي ومشواري السابق في اللعبة.

وحول كيفية التوفيق بين الدراسة في جامعة العين والتدريبات، قالت حمدة الشكيلي، إنها تعمل على تنظيم برنامجها اليومي بالتركيز على الدراسة الجامعية في الفترة الصباحية ثم الانتقال إلى التدريبات، مشيرة إلى أنها تحصل على تفرغ من الجامعة خلال فترة المعسكرات محلياً.

وذكرت بطلة الجوجيتسو، أن دعم أسرتها يساعدها دائماً على تنظيم وقتها والعمل على تطوير قدراتها، مؤكدة أن والدتها تحرص على متابعتها والوقوف بجانبها وأن والدها يعتبر أكبر مشجع وداعم لها في مشوارها باللعبة.

أشارت حمدة الشكيلي التي حصدت الذهب في عدة محافل منها الفوز بذهبية بطولة العالم 2019 وذهبية آسيا 2021 وذهبية أبوظبي العالمية 20122، وذهبية بطولة تايلاند 2023، وذهبية منغوليا 2023، أنها تعمل على تحقيق العديد من الإنجازات في مشوارها المقبل وتسعى لأن تكون مشرفة لوطنها في المحافل الخارجية، وأضافت: حلمي الجميل تدريب أصحاب الهمم في يوم ما، لأنني أحس بهم وأعرف ما يحتاجون إليه.