أزرقان: النصر يحتاج إلى تأكيد مستوياته الجيدة أمام الوصل

أكد الهولندي مروان أزرقان النصر أن فريقه يحتاج إلى تأكيد المستويات الجيدة التي قدمها حتى الآن، في المواجهة المرتقبة التي تجمعه السبت المقبل مع جاره الوصل، في لقاء ديربي بر دبي الشهير.

مشيراً إلى أنه لا أفضلية لفريق على حساب آخر في مثل هذه المباريات، التي تبدو صعبة على الفريقين، بصرف النظر عن نتائجهما في الفترة الأخيرة، معرباً عن أمله في أن يواصل العميد سلسلة نتائجه الإيجابية، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، الذي سيمنح الفريق جرعة معنوية كبيرة، والبقاء في القمة.

وقال أزرقان، الذي يحمل الجنسية المغربية أيضاً، في تصريح لـ ((البيان)): سنواجه البطل، وبالتالي نتوقع مباراة صعبة ومثيرة بين فريقين يعرفان بعضهما جيداً، جميع الأوراق مكشوفة، ونتطلع إلى مواصلة نتائجنا الجيدة، حتى نكسب المزيد من الثقة والقوة.

جاهزية

وحقق النصر الفوز في الجولتين الأولى والثانية في ((دوري أدنوك للمحترفين))، أمام العروبة 5-1، وبني ياس 4-1، وضمن تأهله إلى ربع نهائي ((كأس مصرف أبوظبي الإسلامي))، على حساب العروبة 2-1، فيما يخوض الوصل لقاء الديربي .

وهو منتشٍ بفوزه الثمين على مضيفه باختاكور الأوزباكستاني 1-0، في اللقاء الذي جمع بينهما الاثنين الماضي على استاد باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وفاز على دبا الحصن بهدف دون رد، في الجولة الثانية لدوري المحترفين، وتعادل في الأولى مع اتحاد كلباء 2-2.

وفرض الوصل تفوقاً واضحاً في المواجهات الثلاث التي جمعت الفريقين في الموسم الماضي، منها نهائي كأس رئيس الدولة، عندما فاز ((الإمبراطور)) برباعية نظيفة، لكن أزرقان يرى أن ظروف ((الديربي)) المقبل مختلفة تماماً، وستكون مواجهة صعبة على الفريقين، وأن النصر عاقد العزم على مواصلة نتائجه الإيجابية.

وقال أزرقان، المنتقل إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من أوتريخت الهولندي: نحن بصدد تقديم مستويات وكرة قدم جيدة، وأظهرنا قدرتنا على التطور من مباراة إلى أخرى، ونجحنا في التأهل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، ويجب علينا تأكيد هذه النتائج الإيجابية في مباراة الديربي، نحن متحمسون لتقديم أداء مشرف، وفي مستوى تطلعات الجماهير.

وأضاف: يضم فريقنا لاعبين بجودة عالية، ونحن قادرون على مواصلة نتائجنا الإيجابية، وهزم أي فريق، ندرك تماماً أن المشوار ما زال طويلاً أمامنا، والمرحلة المقبلة ستكون صعبة.

وفرض أزرقان اسمه ضمن التشكيلة الأساسية لمواطنه المدرب ألفريد شرودر، بأدائه المتميز ومهاراته في المراوغة والتسديد، ولذلك، فهو يشعر بالارتياح لما يقدمه من مستويات على أرضية الملعب حتى الآن، لكنه شدد على أنه سيبذل جهوداً مضاعفة حتى يحافظ على الصورة التي ظهر عليها أو أفضل منها، وبالتالي، إسعاد جمهور النصر.

وقال: منذ المباراة الأولى لي مع الفريق، سعيت جاهداً لتقديم الأداء الأفضل، بهدف تحقيق النتائج الجيدة، وإسعاد جمهور العميد، والأجواء الرائعة داخل الفريق ستساعدنا على حصد المزيد من الانتصارات.

التسجيل

وأكد أزرقان، الذي نجح في تسجيل هدف واحد، وساهم في صناعة هدف آخر، في مباراتي الدوري، أنه يطمح في تسجيل المزيد من الأهداف، ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات.

وعن الانتقال إلى الدوري الإماراتي، بعد أن فرض نفسه كأحد المواهب الصاعدة في الدوري الهولندي، أوضح أزرقان أنه سعيد باللعب في صفوف النصر، وبتجربته الجديدة، وقال إنه محظوظ باللعب تحت قيادة المدرب ألفريد شرودر، وإلى جانب الكابتن عادل تاعرابت، أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإماراتي، وصاحب الخبرة الطويلة في الكرة الأوروبية.

حول ما إذا كان يرغب في تمثيل المنتخب المغربي مستقبلاً، حسب ما نقلته العديد من وسائل الإعلام العام الماضي، كشف أزرقان أنه لم يحسم قراره بعد، وأنه يركز حالياً على لعب كرة قدم بمستوى عالٍ.

يذكر أن المسيرة الكروية للاعب مروان أزرقان، انطلقت مع نادي فينورد، قبل أن ينضم لصفوف ناك بريدا الهولندي، ثم عاد لفينورد، قبل أن يلتحق في ما بعد بصفوف نادي إكسيلسيور، ومنه إلى أوتريخت، الذي لعب له في الموسم الماضي.