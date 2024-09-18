«الثالثة».. جولة التحديات في «دورينا» بدوافع وطموحات مختلفة

يعود دوري أدنوك للمحترفين من جديد ليواصل مشواره في الموسم الحالي بعد أن توقف عند محطة المشاركات الخارجية لمدة 3 أسابيع، عبر الجولة الثالثة التي تنطلق غداً.

وتشهد تحديات قوية ومثيرة بين فرق المنافسة بدوافع وطموحات مختلفة، ورغبة واحدة تتمثل في الفوز بالنقاط الثلاث. وتتمسك 4 أندية بمواصلة الانتصارات، وبلوغ النقطة التاسعة، بعد أن جمعت 6 نقاط من فوزين في الجولتين الأولى والثانية، بقيادة النصر المتصدر بفارق الأهداف، والشارقة، شباب الأهلي، الوحدة، حيث يرغب كل فريق في تحقيق الفوز الثالث والمحافظة على سجل من دون خسارة أو تعادل للمنافسة مبكراً على الصدارة أو التمسك بها، ما يجعلها تبذل كل جهدها حتى تحقق هدفها من الجولة.

ويسعى الوصل سادس الترتيب إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي وعدم العودة للنتائج السلبية في مشوار دفاعه عن اللقب، بعد تعادله في افتتاح المنافسة أمام كلباء.

أما بني ياس يسعى للعودة إلى الانتصارات وتعويض خسارته في الجولة السابقة أمام النصر، واضعاً في رصيده 3 نقاط بالمركز السابع، متساوياً مع الجزيرة الثامن الذي نجح في تجاوز خسارته الأولى بفوزه في الجولة الثانية على العروبة، ويدخل الجزيرة الجولة الثالثة بتحد أكبر وسط حالة عدم الرضا وسط محبيه بعد خسارته بكأس الرابطة.

ويخطط البطائح الذي يمتلك نقطة واحدة في رصيده إلى معانقة فوزه الأول، بينما يغيب كلباء لتأجيل مباراته أمام العين، فيما ترتفع درجات الإثارة والتحدي وسط 4 فرق وهي عجمان، دبا الحصن، خورفكان، العروبة، التي تبحث عن فوزها الأول بعد أن تعرضت للخسارة في الجولتين السابقتين، خاصة أن مواصلة النتائج السلبية تقود للمزيد من نزيف النقاط ويجعل كل فريق مهدداً بذيلية جدول الترتيب والهبوط المبكر.

وتقام غداً الجمعة مباراتان، بلقاء بني ياس وعجمان، ودبا الحصن والبطائح، ويلتقي يوم السبت الشارقة والجزيرة، والوصل والنصر، ويلتقي الأحد شباب الأهلي والوحدة، والعروبة وخورفكان، وهنالك مباراة مؤجلة تجمع العين وكلباء.