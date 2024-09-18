فراس بالعربي: البداية القوية مؤشر جيد للشارقة

استهل الشارقة مشواره القاري في دوري أبطال آسيا بشكل مثالي من خلال عودته بالنقاط الثلاث من دوشنبي عاصمة طاجكستان بالفوز على بطلها ((استقلول)) بهدف فراس بالعربي، وتجسد تميز الشارقة في أفضليته خلال الشوطين، خاصة ((شوط المدربين)) الذي أجاد فيه كوزمين القراءة والدفع بالبدلاء المناسبين في الوقت المناسب.

قراءة

تميزت قدرة كوزمين في القراءة الصحيحة وإدارته للمباراة في إجراء تبديل ذكي بخروج داركو ودخول ميلوني لحصول الأول على إنذار، علماً بأن داركو كان أفضل في الشوط الأول، وفي دخول فراس بالعربي الذي استحق نجومية المباراة رغم مشاركته في نصف الشوط الثاني، حيث كان الأكثر تأثيراً في النتيجة وفي تفعيل خط الهجوم والفرص الكثيرة للشارقة بعد دخوله.

وفي تعليقه على النتيجة وتسجيله هدف الفوز قال بالعربي، إن فريقه بدأ بشكل نموذجي في البطولة مما يعطيهم آمالاً كبيرة لمواصلة المشوار بذات القوة، مشيراً إلى أن المنافس ((استقلول)) فريق صعب المراس ويملك عناصر خبرة، زيادة على أن المباراة في ملعبه ووسط جمهوره.

وأرجع بالعربي تفوق الشارقة إلى الجاهزية والاستعداد الجيد والبداية القوية محلياً من خلال الفوز في 4 مباريات قبل الانطلاقة الآسيوية، وقال إن تحقيق 5 انتصارات على التوالي في بداية الموسم مؤشر تصاعدي للفريق.

فرص

واعترف بالعربي بضياع الفرص السهلة لقلة التركيز والتسرع في مباراة طاجكستان، ووعد بمعالجة هذه الناحية مع زملائه، مؤكداً أن التفاهم والانسجام اللذين ظهر بوضوح في المباراة بين لاعبي الشارقة، هما جزء من روح الفريق داخل وخارج الملعب، وجميع اللاعبين يشعرون بأهمية اللعب الجماعي وتحقيق النتيجة المرجوة في أي مباراة.