السوداني تنقا يعود للملاعب بعد الـ 60 بسبب الحرب

لم يدر بخلد كابتن فريق الهلال والمنتخب السوداني السابق منصور بشير، الشهير بـ ((تنقا))، أنه سيعود للملاعب بعد 27 سنة من اعتزاله كرة القدم، لكن القدر ساقه لذلك، حيث انضم لفريق (دبروسة)، أحد فرق الدرجة الأولى بمدينة حلفا الجديدة، في ولاية كسلا شرقي السودان.

تعود القصة في الأساس إلى نزوح اللاعب المخضرم مع أسرته لمدينة حلفا الجديدة، هرباً من جحيم الحرب التي نشبت في السودان، واندلعت شرارتها في العاصمة الخرطوم منتصف أبريل 2023، وتحمل اللاعب السكن في المدارس هناك، كحال الكثير من النازحين للمدن الآمنة، بعد أن أصبحت المدارس ملاذاً للكثير من الأهالي.

لم يتردد الرياضيون في مدينة ((حلفا الجديدة))، في تقديم العون والمساعدة للنجم ((تنقا))، بعد أن علموا بوجوده وأسرته بين النازحين، ولم يجد هو رداً للجميل، أفضل من العودة عن الاعتزال، وربط اسمه بأحد أشهر فرق المدينة، لتصبح عودته للملاعب في سن متقدمة، نوعاً من التكريم المشترك بين اللاعب والنادي.

وشكر ((تنقا))، الذي بلغ 61 سنة في 5 يوليو هذا العام، جميع أهالي المدينة، وقال في رسالة توضيحية: (((وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم)، نحن في ظروف تجبرنا على فعل أي شيء متاح، في سبيل تيسير أمورنا)).

ويتميز تنقا بجسمه النحيل، رغم تقدم العمر، بعد الستين عاماً، ما يجعله قادراً على اللعب والعطاء، لا سيما وهو من اللاعبين أصحاب المهارة، التي تساعده على تعويض فارق اللياقة البدنية، وسيخوض اللاعب تجربة جديدة مع بطل الدوري المحلي بمدينة حلفا. ويُعتبر تنقا أحد نجوم العصر الذهبي في نادي الهلال، بظهوره في نهائي كأس أبطال أفريقيا نسختي 1987 و1992، وخسارته للقب أمام الأهلي المصري والوداد المغربي توالياً.

وعلى الرغم من كونه يلعب في خانة الظهير، عرف (تنقا) بأسلوبه الأنيق ورشاقته، كما اشتُهر بتسديداته اليسارية المتميزة، التي منح بها فريقه أهدافاً رائعة، وأيضاً بتسديد ركلات الجزاء والكرات الثابتة، ليكون الحل السحري ومفتاح انتصارات فريقه في المباريات الصعبة والمعقدة.

وينتظر الرياضيون ظهور تنقا مع فريقه ((دبروسة))، في جزء من المباريات، بعد عودة الدوري والمنافسات المحلية، وينحدر منصور من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، بدأ اللعب مع الهلال الأبيض، من ثم التحق بفريق الهلال العاصمي.