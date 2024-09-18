الوحدة يضم الظهير البرتغالي «جوجا»

تعاقد الوحدة مع الظهير البرتغالي الشاب غونسالو مورا ((جوجا)) قادماً من نادي بوتيمونينسي البرتغالي، ليتم قيده في فئة اللاعب المقيم. وأكد النادي في بيان على حسابه على موقع التواصل ((إكس)) إن التعاقد مع اللاعب الذي يبلغ من العمر 20 عاماً يأتي ضمن الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق وتبني المواهب الكروية.

ورحب مجلس إدارة النادي بالوافد الجديد، موجهاً الشكر إلى النادي البرتغالي على تعاونه في إتمام إجراءات انتقال اللاعب. وأكد جوجا أن الانتقال للوحدة يمثل خطوة كبيرة في بداية مشواره الكروي وأنه يسعى لإسعاد جماهير العنابي.وتعد جوجا السابعة التي يبرمها الوحدة خلال الانتقالات الصيفية، لدعم صفوف الفريق في الموسم الحالي.