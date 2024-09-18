الوحدة يضم الظهير البرتغالي «جوجا»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعاقد الوحدة مع الظهير البرتغالي الشاب غونسالو مورا ((جوجا)) قادماً من نادي بوتيمونينسي البرتغالي، ليتم قيده في فئة اللاعب المقيم. وأكد النادي في بيان على حسابه على موقع التواصل ((إكس)) إن التعاقد مع اللاعب الذي يبلغ من العمر 20 عاماً يأتي ضمن الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق وتبني المواهب الكروية.
ورحب مجلس إدارة النادي بالوافد الجديد، موجهاً الشكر إلى النادي البرتغالي على تعاونه في إتمام إجراءات انتقال اللاعب. وأكد جوجا أن الانتقال للوحدة يمثل خطوة كبيرة في بداية مشواره الكروي وأنه يسعى لإسعاد جماهير العنابي.وتعد صفقة جوجا السابعة التي يبرمها الوحدة خلال الانتقالات الصيفية، لدعم صفوف الفريق في الموسم الحالي.
MENAFN18092024000110011019ID1108690166
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.