الوصل يعود بمكاسب كبيرة من طشقند

عاد فريق الوصل من العاصمة الأوزبكية طشقند بمكاسب عدة بعد فوزه بهدف دون رد على مضيفه باختاكور الأوزبكي في عقر داره، في الجولة الافتتاحية الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لأندية غرب القارة، ما قاده إلى حصد العلامة الكاملة في الصدارة بجانب الاستقلال الإيراني والهلال والأهلي السعوديين.

ومن أهم المكاسب التي حققها ((الإمبراطور)) حصد 3 نقاط في مشواره الآسيوي ضمن منافسات البطولة بشكلها الحديث بنظام الدوري، حيث تنتظره 7 مواجهات قوية في رحلة بلوغ دور الـ 16 بلقاء الغرافة القطري والشرطة العراقي والنصر السعودي خارج أرضه، فيما يلتقي على ملعبه كلاً من الأهلي السعودي يوم 30 سبتمبر الجاري، إضافة إلى الهلال والسد والريان القطريين على ملعب زعبيل.

بداية مثالية

وحقق ((الإمبراطور)) بداية مثالية في البطولة الآسيوية، خاصة وأن الفوز هو الأول للفريق في أوزبكستان بالنظر إلى مشاركاته الثلاث السابقة، ليلحق بالمنافس الأوزبكي الخسارة الثانية في آخر مباريات لعبها باختاكور ضمن الجولة الأولى من البطولة القارية، والهزيمة الأولى بعد سجله الخالي من الهزائم في آخر ثماني مباريات لعبها على أرضه قبل مواجهة الوصل.

وحصل الوصل على جرعة معنوية كبيرة بعد هذا الفوز قبل الديربي المنتظر أمام النصر يوم السبت المقبل في إستاد زعبيل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين.

حيث تحمل المباراة أهمية كبيرة في مشوار ((الإمبراطور)) للدفاع عن اللقب بعد تراجعه إلى المركز السادس برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز أمام كلباء ودبا الحصن، ويأمل الفريق في المحافظة على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم عندما يواجه ((العميد)) متصدر المسابقة برصيد 6 نقاط بجانب الشارقة وشباب الأهلي والوحدة الذين يتساوون معه بذات الرصيد من النقاط.

وتغلب الوصل على ظروف الغيابات أبرزها نجم الوصل فابيو دي ليما بجانب عدم مشاركة لاعب الوسط سردان ميايلوفيتش في المباراة رغم وجوده على دكة البدلاء ليؤكد ((الإمبراطور)) أنه بمن حضر وسط امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف خطوط اللعب.

ورسمت جماهير الوصل لوحة رائعة في إستاد جار طشقند بعد الزحف والسفر إلى العاصمة الأوزبكية لمساندة فريقها في مشهد يؤكد مدى الدور الكبير والمؤثر للجمهور في دعم الفريق ومؤازرته، سواء على مستوى البطولات المحلية أو الاستحقاقات الخارجية.

وتعد بداية ((الإمبراطور)) مثالية في مشاركته الآسيوية الرابعة بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بعد نسخة عام 1993 التي انتصر فيها على باس طهران الإيراني بطل المسابقة في تلك النسخة.

فيما خسر ضربة البداية في المشاركة الثانية أمام القوة الجوية العراقي بهدف دون رد عام 2008، فيما خسر الجولة الأولى في آخر مشاركة عام 2018 أمام السد القطري بهدف دون رد.

سعادة

وأعرب الصربي ميلوش مدرب الوصل، عن سعادته بالعودة من طشقند بالعلامة الكاملة، مشيراً إلى أنهم خاضوا مباراة جيدة بعد أن لعب كلا الفريقين بأفضل طريقة ممكنة، حيث بدأوا المباراة بشكل جيد، ويعتقد بأنهم كانوا قادرين على تسجيل المزيد من الأهداف.

وأِشاد ميلوش بأداء لاعبي الوصل في المباراة وقال: أنا سعيد بأداء لاعبي فريقي وتحقيق ثلاث نقاط وهذا الأهم بالنسبة لنا.

من جانبه قال سفيان بوفتيني صاحب هدف الفوز للوصل، إنهم كانوا يعلمون أن المباراة لن تكون سهلة أمام باختاكور الفريق الذي يملك خبرة في هذه البطولة، ولكنهم تسلحوا بالعزيمة والإرادة للعودة لتحقيق الفوز، مشيراً إلى أنهم حاولوا تطبيق تعليمات المدرب كما طلب منهم مع زملائه اللاعبين وحرصوا على تقديم أفضل ما لديهم مما قاد إلى تحقيق نتيجة رائعة.

ميلوش:

كنا قادرين على تسجيل مزيد من الأهداف

جمهور الوصل ساند الفريق في طشقند