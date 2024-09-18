وفاة النجم الإيطالي سكيلاتشي هداف مونديال 1990

توفي المهاجم السابق سالفاتوري ((توتو)) سكيلاتشي هداف كأس العالم 1990، أمس، عن عمر يناهز 59 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، وفقاً لما أفاد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. وكان يوفنتوس في طليعة الأندية التي نعت سكيلاتشي الذي دافع عن ألوانه، وبات رمزاً كروياً في البلاد والعالم بعدما تألق خلال مونديال إيطاليا 1990 بصورة غير متوقعة.

ونشر يوفنتوس صورة للمهاجم بقميص البيانكونيري، أرفقها بعبارة ((وداعاً توتو)). وكشف تقرير إعلامي إيطالي أن سكيلاتشي توفي في بباليرمو، بعد معاناته من سرطان القولون. كما نعاه إنتر بطل إيطاليا الذي ارتدى سكيلاتشي قميصه بين عامي 1992 و1994 بالقول: ((لقد حقق حلم البلاد بأكملها خلال الليالي السحرية لكأس العالم 1990. إنتر يقف إلى جانب عائلة سكيلاتشي بعد وفاة توتو)).