أول سباقات «لي تاب دبي» في المرموم الأحد المقبل

تنطلق، صباح الأحد المقبل، أولى الجولات التمهيدية لسباق (لي تاب دبي) العالمي للدراجات الهوائية، المقدم من طواف فرنسا للدراجات الهوائية (تور دي فرانس)، الذي يقام، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، يوم 2 فبراير 2025، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وينطلق السباق التمهيدي المخصص للهواة في الساعة السادسة صباحاً، ويمتد لمسافة 50 كيلومتراً، على مضمار الدراجات الهوائية في منطقة محمية المرموم الصحراوية، أكبر محمية طبيعية في العالم، التي تتميز بمعالمها الطبيعية الخلابة، وأندر أنواع الحيوانات، ما يجعلها من أهم مناطق أرياف وبراري دبي، وأحد أهم الوجهات الرياضية والسياحية في دبي.

والتي تضم أيضاً أحد أطول مضامير الدراجات الهوائية، الذي يمتد لمسافة 86 كيلومتراً، ويستضيف سنوياً العديد من سباقات الدراجات الهوائية المحلية والعالمية، ومن بينها مرحلة دبي ضمن طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، وطواف الإمارات للسيدات، وبطولة السلم للدراجات الهوائية، وسباق سبينس، وغيرها العديد من البطولات. وتشهد الشهور المقبلة إقامة المزيد من السباقات التمهيدية، وصولاً إلى موعد السباق الرئيس، المقرر فبراير المقبل، والذي يضم 4 مسارات، هي:

110 كيلومترات، و60 كيلومتراً، والسباق غير التنافسي لمسافة 20 كيلومتراً، وهو مخصص للمشاركين من عمر 11 عاماً فما فوق، وسباق الأطفال من عمر 3 إلى 14 عاماً، الذي يمتد لمسافة 3 كيلومترات، وسيمر السباق حول أبرز المعالم السياحية والحضارية الشهيرة في دبي، وسيتم الإعلان عن مسار وتفاصيل السباق في مؤتمر صحافي يعقد في وقت لاحق من العام الجاري.

ويتواصل باب التسجيل للمشاركة في السباق على ثلاث مراحل مختلفة، حيث يستمر التسجيل للمشاركة في سباق السرعة حتى يوم 30-09-2024، ويستمر التسجيل للمشاركة في سباق التحمل حتى 31-12-2024، فيما يستمر التسجيل للمشاركة في سباق النهاية حتى 01-02-2025.

ويأتي هذا السباق ضمن العديد من سباقات الدراجات الهوائية المحلية والدولية التنافسية والمجتمعية المختلفة، التي تستضيفها دبي طوال العام، والتي تشهد تنامياً كبيراً، وتزداد شعبيتها كل يوم، بفضل البنية التحتية القوية التي تتمتع بها دبي من مضامير متنوعة ومصممة على أحدث المعايير المواصفات العالمية المخصصة للسباقات والتدريبات.

والتي تتوزع في كافة المناطق، منها الصحراوية والطريق والجبلية وغيرها، وتمتد إلى مئات الكيلومترات، وتربط بين جميع المناطق والأحياء، ما يمنح الفرصة لكافة فئات المجتمع لممارسة هذه الرياضة الرائعة باستمرار، وهو ما يشجع المستثمرين على فتح المزيد من المتاجر المخصصة لبيع الدراجات الهوائية ومعداتها وورش الصيانة في دبي.