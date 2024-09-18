جنون أسعار اللاعبين.. أسباب وخفايا

من يحدد قيمة عقد في سوق الانتقالات عالمياً وعربياً ومحلياً؟ سؤال يقف متعجباً بعد علامة استفهام كبيرة في ظل الأرقام الفلكية التي وصلت إليها القيمة السوقية للاعبين، حتى إن البعض يتساءل إن كانت الأرقام التي تتسرب عبر وسائل الإعلام، أو تصدر رسمياً من الجهة ذات الشأن، خاصة من قبل الأندية الأوروبية، حقيقة أم أنها أرقام ((مضخمة)) و((مفخمة)) لأهداف بعينها؟

وهل موهبة اللاعب تكون الفيصل في تحديد قيمته أم أن انضباطه وأخلاقه وسلوكياته لها علاقة؟ وهل وكلاء اللاعبين يلعبون دوراً في زيادة الأسعار بحثاً عن مصالح خاصة أم أن الإنجازات والحصول على الألقاب يكون لها تأثير أم أن وظيفة اللاعب في الملعب تحدد قيمته السوقية؟

مبالغة بالإنفاق

هذه الأسئلة وغيرها الكثير، طرحتها ((البيان)) على عدد من الشخصيات الرياضية البارزة والتي لديها تجاربها وخبراتها في عالم الانتقالات عبر تحقيق يواكب ما يحدث في ملف الانتقالات بشكل عام في الوقت الراهن، وكانت هذه المحصلة التي أكد عبرها المتحدثون أن الصفقات وصلت إلى أرقام كبيرة، وأن اللاعب المستفيد الوحيد من الذي يحدث من صراع أو ((تهويل)) وارتفاع في القيمة السوقية عالمياً.

بداية، أكد صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة سابقاً، أن عدة أسباب تساهم في رفع سعر اللاعب في ((الميركاتو))، أبرزها حسب قوله، وكلاء اللاعبين، مبيناً أن الوكيل يأخذ العرض الذي وصل إلى لاعبه ويذهب به إلى نادٍ منافس بهدف طلب الزيادة.وأضاف: هنالك وكلاء أذكياء يعرفون كيف يحققون مصالحهم الشخصية ومصلحة اللاعب، والمساومة وخلق المنافسة أبرز الطرق التي يتبعونها.

وقال ابن جذلان الذي ارتبط اسمه بصفقات مدوية مثل انتقال لاعبي الظفرة السابقين عمر خريبين إلى الهلال السعودي وماخيتي ديوب إلى شباب الأهلي، إن موهبة اللاعب تساعد على زيادة قيمته السوقية وأيضاً المركز الذي يلعب فيه، ذاكراً أن هنالك بعض المراكز من الصعب أن تجد فيها لاعباً متميزاً وبالتالي عندما تجده لا بد من أن تدفع أكثر.

واعتبر رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة سابقاً، أن الأرقام التي يتم تداولها في الصفقات حقيقية، لكن البعض يبالغ في الإنفاق المالي، مشيراً إلى صفقات الأندية السعودية في المواسم الأخيرة، ذاكراً أن الأندية تدفع أرقاماً كبيرة للاعبين بقيمة كبيرة وأضاف: لكن الكرة السعودية لا تصرف هذه المبالغ من أجل اللاعب فقط ولكن لتحقيق عدة أهداف من بينها المنافسة على تنظيم كأس العالم وجذب الأنظار.

وأشار ابن جذلان إلى أن أندية ((دورينا)) تدفع مبالغ مناسبة وعادية للاعبين الأجانب، مقارنة بالأسعار العالمية وأضاف: بالنسبة للاعب المواطن قيمته السوقية عالية وهذا حال دون احترافه خارجياً، مع أنه من المهم جداً تجربة الاحتراف ولو في دوريات المنطقة، حتى يتعلم معنى الاحتراف الحقيقي والالتزام ويكون أكثر حرصاً على تطوير قدراته وبالتالي يفيد المنتخب الوطني.

طلب اللاعب

من جانبه قال عبدالباسط الحمادي المحلل والناقد الرياضي إن طلب الأندية لخدمات اللاعب يحدد قيمته السوقية ويساهم في ارتفاع سعره، لأن كل نادٍ يزاود على المبلغ حتى يظفر بخدمات اللاعب، ذاكراً أن الموهبة لها تأثيرها وكذلك الخانة التي يلعب فيها، والأندية التي دافع عنها خلال مشواره في الملاعب.

وأضاف: بالتأكيد هنالك معايير متنوعة تحدد قيمة اللاعب، منها المستوى الذي يقدمه في الملعب، عندما يقدم النجم أفضل مستوياته من الطبيعي أن تزيد قيمته وعندما يتراجع مستواه يقل سعره، ودون شك الوكيل ((الشاطر)) يكون له تأثيره في زيادة القيمة من خلال طريقة التفاوض مع الأندية، وأحياناً الوكيل بحنكته يستقطب العروض للاعبه.

وقال عبدالباسط الحمادي، إن عمر اللاعب أيضاً له تأثيره في القيمة السوقية لأن الأندية لا تدفع مبالغ مالية عالية للاعب الذي يكون قريباً من الاعتزال، ذاكراً أن اللاعب الصغير دائماً يكون أكثر طلباً عندما يلفت الأنظار بموهبته وينال مبالغ أعلى لأنه يكون قادراً على اللعب لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن أندية الدوريات الكبرى تتمسك أكثر باللاعب الصغير وتدفع الملايين مقابل الفوز بتوقيعه.

وأكد المحلل الرياضي عبدالباسط الحمادي أنه لا يمكن وضع سبب واحد لتحديد القيمة السوقية لأنها تختلف حسب الدوري ومستوى اللاعب ورؤية الأندية، والأهداف من كسب توقيع اللاعب، وأضاف: هنالك جملة أسباب ومعايير مختلفة تكون حاسمة وتحدد قيمة اللاعب التي تصل إلى مبالغ عالية جداً في الكثير من الصفقات.

مهارة فنية

فيما أكد صالح إسماعيل لاعب منتخب الإمارات الوطني السابق، أن القيمة السوقية تتحدد وفق عدد من المعايير، منها المهارة الفنية التي يتمتع بها اللاعب، والتي تكشفها الإحصائيات، فإذا كان مهاجماً تحدد مهارته وقدراته الأهداف التي أحرزها، وإذا كان حارساً فإن تصديه للكرات وخروجه بشباك نظيفة يرفع من قيمته.

وأضاف صالح إسماعيل: أيضاً عندما يكون اللاعب أصغر سناً فإن قيمته ترتفع أكثر من اللاعب الأكبر سناً، لأن الصغير يكون لديه قدرة أكبر على العطاء ولسنوات أطول وبالتالي يتمسك به النادي ويدفع مبالغ مالية أكبر للفوز بتوقيعه، إضافة إلى إمكانية الاستثمار في موهبته ببيع عقده للنادي الذي يرغب في خدماته.

كذلك فإن مركز اللاعب في الملعب له تأثيره حيث من المعروف أن المهاجم وصانع الألعاب يحصلان على مبالغ أعلى. وأشار لاعب منتخبنا الوطني السابق إلى أن الشهرة لها تأثيرها أيضاً، ذاكراً أن اللاعب الذي يكون لديه حضور قوي ومستمر في وسائل الإعلام يحقق نجومية أكبر وهذه النجومية لها قيمة خاصة تزيد من سعره في سوق الانتقالات.

وأضاف: هنالك العديد من النقاط الأخرى التي تراعيها الأندية مثل سمعة اللاعب وانضباطه، فإذا كان صاحب سلوك جيد داخل وخارج الملعب فإنه يكون مرغوباً به وبالتالي يتحصل على مبالغ أعلى من لاعب في ذات موهبته ولكنه غير منضبط.

إضافة إلى الاستمرارية في الملعب وعدم التعرض للإصابات لأن كثرة الإصابات تقلل من أسهم اللاعب وتجعل الأندية تخشى التعاقد معه، كذلك المنافسة بين الأندية تكون دليلاً على أن اللاعب مرغوب فيه، وهذا مؤشر إلى موهبته وبالتالي يحصل نزاع يرفع قيمته.

ناصر كشواني: الوكيل بريء من ارتفاع الأسعار

نفى ناصر كشواني وكيل اللاعبين، الاتهامات الموجهة لزملائه بالمساهمة في رفع ((القيمة السوقية)) للاعب، ذاكراً أن هنالك معايير مختلفة هي التي تحدد سعر اللاعب في سوق الانتقالات وتعتمد عليها مواقع موثوق بها عالمياً؛ مثل ((ترانسفير ماركت))، ذاكراً أن سمعة الدوري مؤثرة، وكذلك النادي الذي يلعب معه اللاعب، والأرقام التي يحققها.

وأضاف: كل دوري له قيمته ومكانته، حتى داخل القارات المختلفة، الجميع يعلم أن الدوريات الأوروبية والأمريكية والأفريقية والآسيوية، مختلفة في مستوياتها، وحسب تصنيف الدوري داخل القارة، والمعروف أن الدوريات الخمسة الكبرى هي الأعلى قيمة ومن ينجح في التألق بها وتكون له إحصائيات جيدة بكل تأكيد يرفع من قيمته عنده انتقاله لدوريات أخرى.

وأضاف: في رأيي الموهبة وحدها لا تكفي لزيادة القيمة السوقية لأن هنالك لاعبين موهوبين يلعبون في دوريات أقل، أحياناً تجد لاعباً بإمكانيات كبيرة، يلعب في دوري ضعيف أو غير معروف، لا يمكن أن تقارن قيمته المالية بلاعب مشهور في دوري كبير حتى لو كان أقل منه في الموهبة.

لذلك سمعة الدوري تكون مؤثرة وتساهم في زيادة قيمة اللاعب. وكشف ناصر كشواني أن الوكيل يبحث عن مصلحة لاعبه، ولكن ليس المادية فقط وإنما الفنية.

نور الدين العبيدي: موهبة اللاعب تحدد قيمته المالية

أكد نور الدين العبيدي مساعد مدرب منتخب الإمارات الأولمبي سابقاً، أن اللاعب هو الذي يحدد قيمته السوقية من خلال ما يقدمه في أرضية الملعب والعديد من المعايير التي ترفع من أسهمه في سوق الانتقالات، وأضاف:

قيمة اللاعب تحددها الموهبة التي يتمتع بها، وأيضاً عمره، لأن اللاعب كلما تقدم في العمر فإن قيمته تصبح أقل لأن عطاءه يقل، وأيضاً الأندية التي لعب لها ترفع من قيمته، فاللاعب الذي يشارك مع أندية المقدمة في الدوريات الكبرى بالتأكيد سيحصل على مبالغ مالية أعلى من الذي يلعب في درجات أدنى أو دوريات أقل.

وأضاف : اللعب للمنتخبات الوطنية يزيد من قيمة اللاعب، لأن ذلك يكون دليلاً على تميزه وخبرته الدولية، إضافة إلى الإنجازات التي حققها مع الأندية التي لعب معها والمنتخبات وإنجازاته الشخصية مثل فوزه بلقب الهداف أو جائزة أفضل لاعب، كما أن الخانة لديها تأثير لأن المهاجم مرغوب فيه أكثر وإنجازاته تظهر في هز الشباك .

وكذلك صانع الألعاب المميز كلما صنع أهدافاً أكثر ارتفعت قيمته السوقية. ونفى نور الدين العبيدي أن يكون دور الوكيل مؤثراً في رفع القيمة المالية للاعب، ذاكراً أن الوكيل دوره يكون في التفاوض أو البحث عن الأندية، واستدل العبيدي بارتفاع قيمة سفيان رحيمي لاعب العين مؤخراً من 6 إلى 8 ملايين يورو، عندما تألق وأحرز لقب كأس آسيا مع ناديه وحقق إنجازاً فردياً بنيل لقب الهداف.

فوزي بشير: ((مصالح)) بين الوكيل والمدرب ترفع القيمة

أكد فوزي بشير نجم الكرة العُمانية سابقاً، أن ((مصالح مشتركة)) بين الوكيل والمدرب تسهم في ارتفاع قيمة اللاعب في الكثير من الصفقات، مشيراً إلى أن القيمة السوقية للاعب يفترض أن تكون نتيجة معايير ثابتة وواضحة ولكن أحياناً تلعب المصلحة المادية دورها في زيادة القيمة التي تكون خصماً على إمكانيات الأندية.

وقال فوزي بشير الذي تنقل في الدوريات الخليجية: القطري، السعودي، الكويتي، بجانب دورينا الذي لعب فيه مع الظفرة وعجمان، إن الأصل في تحديد سعر اللاعب يكون الموهبة، بجانب الخانة التي يلعب فيها، مبيناً أن المتعارف عليه أن المهاجم يكون أعلى قيمة لأنه ((عملة نادرة)) في الملاعب بشكل عام.

وأضاف: في السنوات الأخيرة بدأنا نشاهد تغييراً بارتفاع قيمة لاعب الوسط مع تطور كرة القدم الحديثة والدور الذي يقوم به من يلعب في هذه الخانة، لذلك شاهدنا لاعبي وسط بقيمة سوقية عالية، وبشكل عام سوق اللاعبين مثل غيره يحكمه العرض والطلب مع وجود مؤثرات خارجية.

وشدد فوزي بشير على أهمية مراجعة الأندية العربية، صاحبة القدرات المالية العالية في الطريقة التي تتعامل بها مع الصفقات، ذاكراً أن مستوى الكرة والإنجازات لا يتناسبان مع المبالغ التي يتم إنفاقها.

فؤاد أنور: أرقام غير منطقية والمزايدة سر المبالغ الخيالية

وصف فؤاد أنور نجم الكرة السعودية سابقاً، القيمة السوقية للاعبين بالأرقام غير المنطقية، ذاكراً أن اللاعب الذي تحدث عليه ((مزايدة)) يصل إلى مبالغ خيالية، وذلك في تناوله للموضوع من باب ما يحدث في الملاعب والأندية السعودية التي شهدت في السنوات الأخيرة صفقات كبيرة مع أبرز نجوم المستديرة حول العالم.

وقال أنور لـ((البيان))، إن الوكلاء لديهم تأثير كبير على رفع أسعار اللاعبين، وخاصة عندما يكون اللاعب مطلوباً في أكثر من نادٍ وأضاف: في وجهة نظري ما يحدث في كرة السعودية يضر بمستقبل اللعبة واللاعب السعودي، لأننا نريده أن يحترف خارجياً حتى يتطور ويصل إلى أفضل مستوى ولكن إذا كان اللاعب يتسلم مبالغ مالية عالية فإنه لن يجد النادي الذي يدفع له أكثر حتى يتعاقد معه.

وبالتالي تكون القيمة السوقية سبباً في عدم الاحتراف خارجياً.وأكد فؤاد أنور صاحب الإنجازات العديدة في الكرة السعودية مع المنتخبات والأندية، أن اللاعب الناضج الذي يريد أن يطور قدراته عليه عدم النظر للمال وأن ينظر للاحتراف الذي يحقق له العديد من المكاسب.

وأضاف: في ظل القيمة السوقية العالية للاعب السعودي فإن احترافه خارج المنطقة لا يمكن أن يتم إلا بالتعاون مع البرنامج الموضوع لدعم الاحتراف خارجياً، وبشكل عام فإن القيمة السوقية للاعبين حالياً لا تتناسب مع المستوى الفني الذي نشاهده.

أحمد شوبير: لا ضرر في ارتفاع قيمة اللاعب الموهوب

قال أحمد شوبير أسطورة كرة القدم العربية والمصرية سابقاً، الإعلامي حالياً، إن العديد من العوامل تساهم في تحديد القيمة السوقية للاعب، بداية بموهبته والتركيز الإعلامي والجماهيري عليه، بجانب دور الوكيل، ذاكراً أنه لا يرى ضرراً من ارتفاع القيمة المالية للاعب، وخاصة إذا كان موهوباً وقادراً على العطاء ومؤثراً وسط زملائه اللاعبين.

ورفض شوبير في حديث مع ((البيان)) أن يكون المال سبباً في دمار اللاعب، وقال: المال يطور كرة القدم ولا يدمرها، لكن كل شيء يحدث طبقاً لعقلية اللاعب في كيفية تعامله مع وضعه المادي الجديد أو المكاسب المالية التي حققها من كرة القدم، هنالك نماذج عديدة لنجوم كبار على مستوى العالم، حافظوا على مستواهم الفني بل تطور مستواهم الكروي مع زيادة عائدهم المالي مثل كريستيانو رونالدو الذي حافظ على تواجده في الملاعب لسنوات طويلة وفي عمر متقدم.

وأشار حارس مرمى مصر السابق، إلى أن القيمة السوقية للاعب في الملاعب العربية، تحددها إمكانيات الأندية والدوريات التي يلعب فيها اللاعب، مشيراً إلى أن السوق السعودي يعتبر الأعلى حالياً في المنطقة بعد أن توجه نحو ضم أبرز النجوم العالميين في المواسم الأخيرة، وهنالك أسواق بقيمة أقل، ذاكراً أن كل دوري يستقطب نجومه حسب القدرات المالية المتاحة والأهداف التي يبحث عنها.

الأغلى في العالم