14 قتيلاً و450 جريحاً بموجة تفجيرات جديدة في لبنان

لم يكد لبنان يفيق من صدمة تفجيرات «البيجر» التي أودت بحياة 12 لبنانياً وأدت إلى جرح الآلاف، حتى ضربت تفجيرات أجهزة لاسلكية جديدة، مخلّفة 14 قتيلاً و450 جريحاً، وفيما نفت الشركة التايوانية أجهزة «البيجر» المتفجرة.

وأكدت أنها من صنع شريكها التجاري في المجر، شددت بودابست على أن الشركة المجرية لا تعدو كونها وسيطاً تجارياً بلا موقع إنتاج أو عمليات في البلاد، في وقت انهمر فيه سيل من الإدانات الإقليمية والدولية، بين مطالبات بمحاسبة المتورطين وتحذيرات من مغبة تسبب التفجيرات في جر المنطقة إلى دائرة التصعيد، يلتئم مجلس الأمن غداً لبحث قضية التفجيرات.

وضربت موجة أخرى من التفجيرات أجهزة اتصال لاسلكية في لبنان، أمس. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن 14 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 450 بجروح في تحديث لحصيلة موجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية في لبنان.

ونأت شركة جولد أبولو التايوانية، بنفسها عن الأمر، نافية صنعها أجهزة بيجر المتفجرة، في أعقاب تقارير إعلامية حددت اسم الشركة بوصفها المورد لتلك الأجهزة. وأعلنت الشركة، أن أجهزة الاتصال التي انفجرت بشكل متزامن من صنع شريكها المجري.

وقال رئيس غولد أبولو هسو تشين-كوانغ: هذه ليست منتجاتنا من البداية إلى النهاية. وقالت الشركة في بيان، إن غولد أبولو تقيم شراكة طويلة الأمد مع شركة بي. إيه. سي ومقرها في بودابست لاستخدام علامتها التجارية، مضيفة إن الطراز المذكور في تقارير إعلامية تصنّعه وتبيعه بي. إيه. سي.

وأعلنت بودابست، أن شركة باك المجرية التي قدمت أنها تنتج أجهزة الاتصال المستخدمة في التفجيرات، هي وسيط تجاري من دون موقع إنتاج أو عمليات في المجر. وأكد الناطق باسم الحكومة زلتان كوفاكس، أن الأجهزة المعنية لم توجد يوماً على الأراضي المجرية.

مشيراً إلى أن هذه المسألة لا تطرح أي خطر على الأمن القومي. وتوالت ردود الأفعال على التفجيرات، إذ أكد رئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، أن الوحدة الوطنية هي الرد الأقوى على العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه. وأعرب ميقاتي، عن شكر لبنان وتقديره لكل الدول التي عبرت عن تضامنها معه في هذه الظروف الصعبة.

واعتبر وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، أن التفجيرات تهدد بنشوب نزاع أوسع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى خطورة ما جرى، ولا سيما أنه يأتي على وقع التهديدات الإسرائيلية بتوسعة رقعة الحرب مع لبنان، ما قد يدخل المنطقة في دوامة أكبر من العنف وينذر بنشوب نزاع أوسع.

خطر جدي

بدوره، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن التفجيرات تشير إلى خطر جدي لتصعيد كبير في لبنان، ويجب بذل كل ما في وسعنا لتجنب هذا التصعيد، مضيفاً: من الواضح أن منطق جعل كل هذه الأجهزة تنفجر هو القيام بذلك كضربة استباقية قبل عملية عسكرية كبيرة. وشدد غوتيريش، على وجوب ألا تتحول الأجهزة ذات الاستخدام المدني إلى أسلحة.

إدانة

من جهته، دان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، التفجيرات المتزامنة. وقال بوريل: حتى إذا كان يبدو أن الهجمات موجهة، فإنها خلفت أضراراً جانبية ثقيلة وعشوائية بين المدنيين، بمن فيهم الأطفال الذين كانوا بين الضحايا، أرى أن الوضع مقلق للغاية..

ولا أستطيع إلا أن أدين هذه الهجمات التي تعرض الأمن والاستقرار في لبنان للخطر وتفاقم من خطورة التصعيد في المنطقة. وأضاف بوريل: الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف المعنية إلى تجنب اندلاع حرب شاملة، ما ستكون له تداعيات وخيمة على المنطقة بأكملها وخارجها.

مطالب بالمحاسبة

إلى ذلك، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أنه يجب محاسبة المسؤولين عن التفجيرات، مشيراً إلى أن الاستهداف المتزامن لآلاف الأشخاص، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلّحة، من دون معرفة من كانت بحوزته الأجهزة المستهدفة ومكان وجودها والبيئة التي كانت فيها عند وقوع الهجوم، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللقانون الإنساني الدولي.

وطالب تورك بتحقيق مستقل جدي وشفاف في هذه الأحداث للعثور على الذين أمروا بالهجمات ونفذوها.على صعيد متصل، حذر الكرملين، من أن الهجوم باستخدام أجهزة اتصال لاسلكية متفجرة، قد يشعل صراعاً إقليمياً أوسع نطاقاً. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: ما حدث، مهما كان، يؤدي بالتأكيد إلى تصعيد التوتر.. الوضع متفجر في المنطقة نفسها.

ومن المؤكد أن واقعة مثل هذه، كل واقعة من هذا النوع، قد تدفع الوضع للخروج عن السيطرة، بالطبع نرى ضرورة لإجراء تحقيق شامل في هذا الحادث، وتحديد أسبابه وملابساته والمسؤول عن هذه الانفجارات.

دعوات للهدوء

في السياق، حثت وزارة الخارجية البريطانية، على الهدوء وخفض التصعيد. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: نواصل مراقبة الوضع في لبنان عن كثب وتعمل المملكة المتحدة مع الشركاء الدبلوماسيين والإنسانيين في المنطقة.. الخسائر البشرية عقب تلك الانفجارات مؤلمة للغاية.

ويجتمع مجلس الأمن في جلسة طارئة بعد ظهر الجمعة، لمناقشة سلسلة التفجيرات. وأعلنت سلوفينيا، رئيسة الدورة الحالية لمجلس الأمن، في بيان، أنها وافقت على طلب تقدمت به الجزائر من أجل عقد اجتماع طارئ بالخصوص.



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