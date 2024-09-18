أوكرانيا تقصف مستودعات أسلحة في روسيا

قصفت مسيرات أوكرانية، مستودعاً للصواريخ والمدفعية في منطقة تفير في غربي روسيا، أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل اضطر السلطات لإجلاء سكان المنطقة، وفق ما أفاد مصدر أمني أوكراني. وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على مواقع اجتماعية روسية كرة من النار في السماء، بينما هزت ضربة الموقع في الأسفل.

وأظهر تسجيل مصور آخر أعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد فوق مسطح مائي. وقال حاكم منطقة تفير إيغور رودينيا، إن الحريق أدى إلى إجلاء جزئي للسكان في المنطقة بينما عمل 150 عنصر إطفاء وإنقاذ على إخماده. وسُمح لاحقاً للسكان الذين تم إجلاؤهم من توروبيتس بالعودة، وفق ما أفاد بعد ساعات.

وأضاف إنه بينما تعرّض بعض الأشخاص إلى إصابات طفيفة إلا أن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى. وأعلن مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية مسؤولية كييف. وقال المصدر، إن مسيرات أوكرانية محت من الوجود مستودعاً كبيراً لمديرية الصواريخ والمدفعية الرئيسة التابعة لوزارة الدفاع الروسية في بلدة توروبيتس في منطقة تفير.

مضيفاً إن المستودع احتوى على صواريخ لأنظمة إسكندر الصاروخية التكتيكية وأنظمة توشكا-يو الصاروخية التكتيكية وقنابل جوية موجّهة وذخيرة مدفعية.

وذكر مسؤولون، أنه تم إجلاء جزئي للسكان من بلدة توروبتس، بعدما تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية واندلاع حريق كبير فيها. وقال المكتب الصحفي للحكومة الإقليمية: أمر الحاكم إيجور رودينجا بإجلاء السكان جزئياً من المناطق .

حيث تنشط الدفاعات المضادة للطائرات وتجري مكافحة الحرائق لضمان سلامة المواطنين، الوضع تحت السيطرة. وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها عبر الإنترنت انفجارات ضخمة تردد أنها وقعت في مستودع الذخيرة.

في الأثناء، أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 46 طائرة مسيرة روسية من أصل 52 طائرة أطلقتها روسيا صباح أمس. وقال البيان: شن الروس هجمات باستخدام 3 صواريخ جوية موجهة تم إطلاقها من المجال الجوي للجزء المحتل من منطقة خيرسون، و52 طائرة مسيرة تم إطلاقها من منطقتي كورسك وييسك الروسيتين.

مشيراً إلى أن القوات الجوية ومجموعات الإطفاء المتنقلة وعناصر أخرى من قوات الدفاع الأوكرانية شاركت في جهود صد الهجوم. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 54 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق كورسك وبريانسك وسمولينسك وبيلجورود وأوريول.

إلى ذلك، تمكن الجيش الأوكراني من إيقاف الهجوم الروسي المضاد الذي كان يهدف إلى استعادة مواقع في كورسك، وفق ما أفاد ناطق باسم القيادة الإقليمية الأوكرانية، مشيراً إلى أن آلاف المدنيين الروس موجودون في تلك المنطقة. وقال الناطق، أوليكسي دميتراشكيفسكي، إن الروس حاولوا الهجوم من الأطراف ولكن تم إيقافهم، واستقر الوضع واليوم أصبح كل شيء تحت السيطرة.

قصر نظر

إلى ذلك، وصف الكرملين، أمس، تصريحات الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي ((ناتو))، ينس ستولتنبرغ، بأنها خطرة بعدما قال إن قرار الغرب السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى لضرب أهداف في روسيا لن يكون خطاً أحمر يدفع موسكو نحو التصعيد.

وقال دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين للصحفيين، إن تصريحات ستولتنبرغ خطرة، مضيفاً: هذه الرغبة الواضحة في عدم أخذ تصريحات الرئيس الروسي على محمل الجد هي خطوة قصيرة النظر وغير مهنية تماماً، موقف ستولتنبرغ استفزازي وخطر للغاية.