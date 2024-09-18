الانتخابات الأردنية تفرز برلماناً بـ«ملامح حزبية»

يعاني الأردنيون من عدم الثقة في البرلمان، فيما وصلت العديد من الأحزاب السياسية إلى قبة الأردني العشرين مع تعليق آمال بإمكانية التغيير.

ورغم حالة الشد والجذب، تمكنت 10 من أصل 25 حزباً مرشحاً في الانتخابات النيابية من النجاح. وبعد هذه النتائج، ستبقى عيون الأردنيين مفتوحة على أداء الأحزاب، لا سيما أن الملفات المثقلة والعابرة للحكومات، والتي تمس حياتهم، لا تزال عالقة منذ سنوات.

أطلق الأردن في عام 2021، مساراً مهماً لتحديث المنظومة السياسية، إذ قرر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وقتها، تشكيل لجنة متخصصة لاقتراح تغييرات تهدف لتعزيز المشاركة الشعبية، وتطوير الحياة السياسية، وتوسيع قاعدة التمثيل، وتحقيق التوازن بين السلطات.

فيما شملت التعديلات تخصيص حصة من 41 مقعداً للأحزاب في مجلس النواب، على أن ترتفع تدريجياً خلال الدورات الانتخابية اللاحقة، إلى ما يصل إلى 65 % من إجمالي المقاعد، رغبة في تحقيق الحكومات البرلمانية.

ويقول د. مصطفى الخصاونة مرشح حزب تقدم، أحد الأحزاب الفائزة، إن الوجود تحت قبة البرلمان، هو اختبار للحزب، مضيفاً: من هنا، سيكون لنا حضور فاعل، يركز على ملفات عديدة، قائمة على أساس قطاعي، مثل البلديات، وهو ملف ثقيل، والانتقال الضريبي، التعليم والصحة، والنقل، وأي ملف تطرحه الحكومة سيكون للحزب موقف ودراسة له.

وأشار الخصاونة في تصريحات لـ ((البيان))، إلى أن هذا المجلس مختلف عما سبقه، لافتاً إلى أن المكونات الحزبية الموجودة، ستترك بصمة دون شك، وسيشهد الجميع تكتلات حزبية وازنة حول قضايا وملفات.

وأوضح أن الملف الاقتصادي هو ملف عابر للحكومات، وأن البرلمانات السابقة لم تكن قادرة على مراقبة أداء الحكومة، التي لم تأتِ بمشاريع جادة، مبيناً أنه سيجري تفعيل المراقبة والمحاسبة، لا سيما أن كل حزب سيعود لقواعده الشعبية، وسيقول ماذا أنجز وقدم في هذه الملفات، على حد قوله.

مساقات عمل

بدوره، يرى عضو مجلس النواب، معتز أبو رمان، الفائز عن حزب العمل، أن الحزب سيركز في عمله في البرلمان على الملف الاقتصادي، لتحسين ظروف الأردنيين، وتخفيف الأعباء عنهم، وفتح مساقات عمل والآفاق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الاهتمام بالمحاور السياسية.

ولفت أبورمان في تصريحات لـ ((البيان))، إلى أن الحكومة ستواجه معارضة من قبل الأحزاب على قراراتها، ولن تكون الموافقة سهلة، كما في السابق، وأن سيكون الحكومة عليها دور الإقناع. وأبان أبو رمان، أن الرقابة الشعبية ستزداد على الأحزاب.

مسؤولية

ورداً على سؤال عما إذ كان البرلمان مختلفاً عن سابقيه، لفت أستاذ العلوم السياسية، د. هايل ودعان الدعجة، إلى اختلاف المشهد هذه المرة، وتمتع هذه الانتخابات بالنزاهة والشفافية، ما عزز من ثقة الشارع، الأمر الذي يحمل النواب مسؤولية مضاعفة في تحقيق أداء يتوافق مع توجهات الدولة، وتنفيذها لمشروع التحديث السياسي.

وأوضح الدعجة، وهو نائب سابق، أن الملف الاقتصادي هو أكبر اختبار يواجه أعضاء النواب، وكلما كان أداء النواب ملامساً لهذا الملف، فدرجة الرضا سترتفع لدى الشعب الذي يواجه معضلات، أهمها البطالة وغلاء المعيشة وغيرها.