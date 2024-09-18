بايدن يدعو طرفي حرب السودان للعودة إلى المفاوضات

شدّدت الولايات المتحدة على ضرورة إنهاء العنف وعودة طرفي الحرب في السودان إلى الانخراط في مفاوضات لإنهاء الصراع، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، فيما سرّبت الأمم المتحدة إحباطها من طرفي الاقتتال، عازية الوضع الراهن إلى ما أسمته ((وضع الإفلات من العقاب)).

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، طرفي الصراع في السودان إلى العودة للانخراط في مفاوضات لإنهاء الحرب. وقال بايدن في بيان: ندعو جميع أطراف هذا الصراع إلى إنهاء هذا العنف والتوقف عن إذكائه، من أجل مستقبل السودان والشعب السوداني بأكمله.

وأضاف بايدن: أدعو الطرفين المتحاربين المسؤولين عن معاناة السودانيين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى سحب قواتهما وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة الانخراط في المفاوضات لإنهاء هذه الحرب. وشدد بايدن على أن الهجمات تلحق أضراراً بشكل غير متناسب بالمدنيين السودانيين، داعياً إلى وقف القصف العشوائي الذي يدمر حياة المدنيين والبنية التحتية.

وكشف بايدن عن أن الولايات المتحدة ستواصل إجراء تقييمات بشأن المزيد من مزاعم الفظائع والعقوبات الإضافية المحتملة. وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض: على مدار أكثر من 17 شهراً، تحمل الشعب السوداني حرباً غير مبررة أدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، لقد تسبب هذا النزاع في تشريد ما يقرب من 10 ملايين شخص، وتم اختطاف نساء وفتيات واغتصابهن.

كما اجتاحت المجاعة دارفور، وتهدد ملايين آخرين في أماكن أخرى، واليوم تتكرر دورة عنف تاريخية. مدينة الفاشر في دارفور، التي يقطنها ما يقرب من مليوني شخص ومئات الآلاف من النازحين، تخضع لحصار استمر لعدة أشهر، وقد تحول هذا الحصار في الأيام الأخيرة إلى هجوم شامل.

وأوضح بايدن أنه وبينما اتخذ كلا الطرفين بعض الخطوات لتحسين الوصول الإنساني، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يواصلان تأخير وتعطيل العمليات الإنسانية المنقذة للحياة، مشيراً إلى أن الطرفين يحتاجان إلى السماح الفوري بالوصول الإنساني غير المقيد إلى جميع مناطق السودان.

وأضاف بايدن: ليكن واضحاً أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزامها تجاه الشعب السوداني الذي يستحق الحرية والسلام والعدالة، ندعو جميع الأطراف في هذا النزاع إلى إنهاء هذا العنف والامتناع عن تأجيجه، من أجل مستقبل السودان ومن أجل جميع السودانيين.

إحباط أممي

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إحباطه الشديد من قيادتي الطرفين المتحاربين في السودان. وقال غوتيريش للصحافيين: أشعر بإحباط شديد، إحباط شديد من حقيقة أن الوضع الحالي يجعل الطرفين يشعران أنهما يستطيعان أن يفعلا ما يريدان، وأن لا شيء سيحدث لهما، وهذا هو وضع الإفلات من العقاب الذي نراه للأسف في أجزاء أخرى من العالم.

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