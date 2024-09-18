قتلى باستهداف مدرسة للنازحين في غزة.. وإسرائيل تمنع المساعدات

منعت إسرائيل ما يصل إلى 83 % من المساعدات الغذائية من دخول قطاع غزة، بعد مرور عام على الحرب ضد الفلسطينيين في القطاع، وفقاً لبيان صحافي أصدرته 16 منظمة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة. فيما قتل 12 شخصاً على الأقل بقصف إسرائيلي لمدرسة في غزة.

وقال بيان صادر عن 16 منظمة، بينها منظمة إنقاذ الطفولة، و((أوكسفام))، والمجلس الدنماركي للاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين، إن 83 % من المساعدات الغذائية المطلوبة لا تصل إلى غزة، ويعني هذا الانخفاض أن الناس في غزة انتقلوا من تناول وجبتين في اليوم في المتوسط، إلى وجبة واحدة فقط في اليوم.

وجاء في البيان الصحافي، أن ((ما يقدر بنحو 50 ألف طفل، تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهراً، يحتاجون بشكل عاجل إلى علاج من سوء التغذية بحلول نهاية العام)).ميدانياً، قتل 12 شخصاً على الأقل، وأصيب آخرون، بقصف جوي إسرائيلي على مدرسة ابن الهيثم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي إن جهاز الاستخبارات، نفذ ضربة دقيقة على عناصر من حماس، يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة داخل مجمع كان في السابق مدرسة ابن الهيثم في مدينة غزة.

واعتبر الجيش أن مقاتلي ((حماس)) استخدموا المدرسة لتخطيط وتنفيذ أنشطة ضد قوات الجيش.ومدرسة ابن الهيثم ليست الأولى التي تطالها النيران الإسرائيلية، إذ سبق أن قتل المئات في ضربات إسرائيلية على مدارس ومراكز إيواء في مناطق عدة بالقطاع.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر، إلى 41 ألفاً و272 قتيلاً، و95 ألفاً و551 مصاباً.

وأوضحت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا يستطيع الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إن 4 من جنوده قتلوا في جنوبي القطاع، فيما أصيب 3 جنود بجروح خطيرة، واثنان آخران بجروح متوسطة.