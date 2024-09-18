شبح الجوع يخيّم من جديد على غزة

طالت الحرب، وتغلغل الجوع في مراكز النزوح بقطاع غزة، وعاد النازحون يتملكهم الحزن، بعدما أصبحوا عاجزين عن توفير وجبات الطعام لأطفالهم، وعادت مشاهد الطوابير أمام التكايا، ومراكز توزيع الطعام، لكن عبثاً، فالكميات قليلة، ولا تسد حاجة الجميع.

في مواصي خان يونس تجمهر نازحون على مركز لتوزيع الوجبات الساخنة، أقامها أحد المحسنين، لكن قلة حصلوا على الطعام، بينما عاد كثيرون بلا طعام.يقول جمال الآغا (42) عاماً من خان يونس، إن عائلته المكونة من 8 أفراد تعيش منذ عدة أشهر على ما تبقى لديها من معلبات، كانت تسلمتها قبل أن تنزح إلى منطقة المواصي.

مبيناً أنه استبشر خيراً لدى سماعه عن مبادرة لأحد المحسنين بتوزيع وجبات طعام ساخنة، لكن لسوء حظه نفدت الكمية بلمح البصر، نتيجة لكثرة المعوزين، الذين سبقوه إلى نفس المكان.ويضيف: ((لم نتذوق طعم اللحم أو الدجاج أو حتى الخضار منذ أشهر، وسمعت عن موائد خيرية، يقيمها أحد المحسنين.

فذهبت لعلي أحظى ولو بوجبة واحدة، لكن دون جدوى، وجدت المكان مزدحماً بالنازحين الجوعى، وكمية الطعام لا تكفي للجميع)). ونوه بأن الضعف والهزال بدأ يظهر على النازحين، وخصوصاً الأطفال، وبات الشغل الشاغل للجميع البحث عن الغذاء مهما كان نوعه وكميته.

طوابير الجوعى

بينما تروي حنان البيوك (38) عاماً، أن الجوع عاد يفتك بالنازحين، مع توقف إدخال المعونات الإغاثية، بسبب الإجراءات، التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على المعابر، موضحة: ((عادت طوابير الجوعى تملأ الشوارع، والكل يبحث عما يسد به رمق أطفاله)).

وأضافت: ((حتى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، التي كانت توفر لنا بين الحين والآخر بعض المعلبات والمواد الغذائية الأساسية، أصبحت عاجزة عن تقديم شيء بعد تقييد عملها. نخرج منذ الصباح بحثاً عن أي شيء يؤكل، ونعود كما خرجنا، والمجاعة عادت تتهددنا)).

واستذكرت البيوك: ((في بداية الحرب اضطررنا لأكل العلف (طعام الحيوانات) وبعض النباتات البرية كالخبيزة، لكن هذا لم يعد متوفراً الآن، خصوصاً وقد جف نبات الأرض، ولا نعلم كيف سنتدبر أمورنا)).

قلق وخوف

ولم يخف نازحون قلقهم على مصير عائلاتهم، وباتوا يخشون اللجوء من جديد إلى طعام الحيوانات أو الحشائش، على ندرتها هي أيضاً في هذا الوقت، بالتوازي مع شبح الجوع، الذي بدأ يطل برأسه، ويخيم على مراكز النزوح.

وحصدت المجاعة التي ضربت قطاع غزة منذ الأشهر الأولى للحرب، وما نتج عنها من سوء تغذية، أرواح العديد من الغزيين، أغلبيتهم من الأطفال والمرضى، وينظر النازحون بعين الخوف والريبة من تكرار تلك المشاهد، بعد أن عاد الجوع يفتك بهم.