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طابع تذكاري بمناسبة الذكرى الـ 50 لتولي حمد الشرقي مقاليد الحكم في الفجيرة

9/18/2024 7:14:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت سفن إكس ((7X))، مجموعة بريد الإمارات سابقاً، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، طابعاً بريدياً احتفاءً بالذكرى الخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم في الإمارة.

وبهذه المناسبة، صرّح عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس ((7X)): ((تمثل الذكرى الخمسون لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم في الإمارة، محطة هامّة ضمن مسيرة حافلة بالإنجازات، ساهمت بتعزيز مكانة دولة الإمارات وأصبحت خلالها إمارة الفجيرة نموذجاً يحتذى به في مسيرة التنمية الشاملة. وبينما نطلق هذا الطابع التذكاري لتوثيق النهضة والتطور اللذين شهدتهما إمارة الفجيرة، نتقدم بالتهنئة والمباركة لسموه، متمنين للإمارة مزيداً من التطور والازدهار في ظل قيادته الحكيمة)).

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