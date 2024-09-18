طابع تذكاري بمناسبة الذكرى الـ 50 لتولي حمد الشرقي مقاليد الحكم في الفجيرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدرت سفن إكس ((7X))، مجموعة بريد الإمارات سابقاً، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، طابعاً بريدياً احتفاءً بالذكرى الخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم في الإمارة.
وبهذه المناسبة، صرّح عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس ((7X)): ((تمثل الذكرى الخمسون لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم في الإمارة، محطة هامّة ضمن مسيرة حافلة بالإنجازات، ساهمت بتعزيز مكانة دولة الإمارات وأصبحت خلالها إمارة الفجيرة نموذجاً يحتذى به في مسيرة التنمية الشاملة. وبينما نطلق هذا الطابع التذكاري لتوثيق النهضة والتطور اللذين شهدتهما إمارة الفجيرة، نتقدم بالتهنئة والمباركة لسموه، متمنين للإمارة مزيداً من التطور والازدهار في ظل قيادته الحكيمة)).
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