هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة صديق الخوري

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله صديق محمد حسين الخوري. وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأبناء الفقيد وأسرته وأهله وذويه، وذلك خلال زيارة سموه مجلس المشرف بأبوظبي، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أبناءه وأهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدّم واجب العزاء، الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان.

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