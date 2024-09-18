هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة صديق الخوري
التاريخ
9/18/2024 7:14:41 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله صديق محمد حسين الخوري. وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأبناء الفقيد وأسرته وأهله وذويه، وذلك خلال زيارة سموه مجلس المشرف بأبوظبي، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أبناءه وأهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدّم واجب العزاء، الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان.
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