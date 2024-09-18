سيف بن زايد وجاسم البديوي يبحثان تعزيز العمل الأمني والشرطي الخليجي المشترك

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الداخلية، جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات ((2025 - 2028)).

مسيرة

وتبادل سموه والضيف الحديث حول عدد من الموضوعات التي تتناول سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الأمنية والشرطية، وأهمية دفع مسيرة التكامل الخليجي فيها وفقاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون، لا سيما في مجال مكافحة المخدرات وآثارها السلبية والمدمرة لصحة وسلامة الفرد والمجتمع، وذلك من خلال استراتيجية خليجية موحدة، وآليات عمل فعالة، تعزز العمل الخليجي المشترك، بما يضمن مزيداً من الأمن والاستقرار لمجتمعاتنا الخليجية.

حضور

حضر اللقاء، اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والعميد سعيد السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة.

كما حضره من جانب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، العميد حمد عجلان العميمي، الأمين المساعد للشؤون الأمنية، والمقدم راشد القمزي مدير مكتب الأمين المساعد للشؤون الأمنية، والرائد الدكتور محمد الدرمكي، مدير إدارة الاستراتيجية الأمنية وتطوير الأنظمة بالأمانة المساعد للشؤون الأمنية، والرائد الويهي العقاري سكرتير الأمين المساعد للشؤون الأمنية، وعبد الله صالح الجربوع، مدير عام مكتب الأمين العام.