ولي عهد عجمان: حريصون على توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، جانت شاو لينغ، عضو اللجنة السياسية الوطنية للحزب الحاكم بجمهورية الصين، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الصينية، رئيس مجلس إدارة شركة سينوماك، المتخصصة في المعدات الثقيلة، بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية في عجمان.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بزيارة جانت شاو لينغ، والوفد المرافق، مؤكداً سموه أهمية هذه الزيارة في تعزيز وتدعيم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية، وشراكة استراتيجية شاملة، مزدهرة، ومتنامية أثمرت العديد من الإنجازات التنموية على مختلف الصعد، والتي تخدم تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار.

وتبادل سموه مع رئيس ((سينوماك)) الحديث حول مشروعات الشركة الصينية وخططها في المنطقة، وأكد سموه أهمية بناء شراكات استراتيجية بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتبادل الخبرات، وتنفيذ المشروعات الكبرى، دعماً لتحقيق أهداف التنمية والمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية، وتحفيز الابتكار والتطوير وتحسين بيئة الأعمال. وعلى هامش اللقاء شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وجانت شاو لينج توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة عجمان، وشركة ((سينوماك)) لبحث سبل التعاون المستقبلية في حزمة مشاريع استثمارية في البنية التحتية والصناعات التحويلية بقيمة 5 مليارات درهم.

تعاون

وقع مذكرة التفاهم عن حكومة عجمان الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ويان ويهوا، المدير العام لمجموعة CNEEC، نيابة عن شركة ((سينوماك)).

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن حكومة عجمان حريصة على توفير بيئة أعمال مثالية لرواد الأعمال وجذب الاستثمارات، تحقيقاً للرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية للإمارة والدولة.

وأضاف سموه: ((تولي عجمان اهتماماً كبيراً بالتوسع في مشاريع البنية التحتية والصناعات التقنية الحديثة، بما يسهم في استقطاب الشركات العالمية وتيسير إطلاق أعمالها)).

من جانبه أعرب جانت شاو لينغ عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، موجهاً الشكر لسموه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وأشاد شاو لينغ بما تشهده دولة الإمارات عامة، وعجمان خاصة من نهضة حضارية في مختلف الميادين، واهتمام كبير في تقديم خدمات مرنة وجاذبة لقطاع الأعمال من كافة دول العالم، من خلال تشريعات مرنة وبنية تحتية حديثة.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي الثقافي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ومروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين.