حمدان بن محمد: وزارة الخارجية تمثل الوجه الحضاري للإمارات وشعبها المعطاء

دوّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع، في سجل الزوار لدى زيارته وزارة الخارجية، أمس، رسالة لفريق الوزارة، أكد فيها أن وزارة الخارجية تعكس بجهود سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومساعديه وكوادرها الوطنية الشابة، الوجه الحضاري للإمارات وشعبها العزيز المعطاء.

وجاء في رسالة سموه التي دونها في سجل زوار الوزارة: ((لقد سعدت بزيارة مقر وزارة الخارجية، التي تعكس بوزيرها الأخ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومساعديه وكوادرها الوطنية الشابة، الوجه الحضاري لدولتنا وشعبنا العزيز المعطاء)).

وأضاف سموه: ((إن زيارتي لمقر الوزارة أتاحت لي الفرصة للتعرف عن قرب على مهامها والمسؤوليات الموكلة إليها، والتعاون والتنسيق القائم فيما بينها ومع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج من أجل ترسيخ مبادئ دولتنا وقيمها الإنسانية الثابتة، والتي أرساها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله)).