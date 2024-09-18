حاكم الشارقة يفتتح «جذور وحداثة: الفن العربي المعاصر»

(MENAFN
- Al-Bayan)
افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، معرض ((جذور وحداثة: الفن العربي المعاصر في منطقة البحر المتوسط))، الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف، بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، وذلك في متحف الشارقة للفنون.
وتجول سموه في أروقة المعرض، الذي يستمر حتى 24 نوفمبر المقبل، مطلعاً سموه على الأعمال الفنية البالغ عددها 80 عملاً فنياً لأبرز الشخصيات في الفن العربي المعاصر من المجموعة الدائمة للمتحف الوطني الأردني، مستمعاً سموه لشرح حول أبرز اللوحات والمنحوتات، التي تربط بين التأثيرات التقليدية والتقنيات الفنية الحديثة للفنانين العرب المعاصرين من منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية، بما في ذلك شمال أفريقيا ومصر وبلاد الشام.
وشاهد سموه خلال جولته المعروضات والأعمال المتنوعة، والتي استخدمت فيها الألوان المائية والنقوش الدقيقة والمنحوتات البرونزية المعبرة، بالإضافة إلى أبرز الأيقونات الفنية مثل ((الوليمة في الصحراء))، و((فلسطين الأم))، حيث يقدم كل عمل رؤى عميقة في السرديات الثقافية والاجتماعية والسياسية، التي شكلت المنطقة.
وفي ختام اللقاء تبادل صاحب السمو حاكم الشارقة، والأميرة وجدان الهاشمي، رئيس المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، الهدايا والإصدارات.
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