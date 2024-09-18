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حاكم الشارقة يفتتح «جذور وحداثة: الفن العربي المعاصر»

9/18/2024 7:14:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، معرض ((جذور وحداثة: الفن العربي المعاصر في منطقة البحر المتوسط))، الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف، بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، وذلك في متحف الشارقة للفنون.

وتجول سموه في أروقة المعرض، الذي يستمر حتى 24 نوفمبر المقبل، مطلعاً سموه على الأعمال الفنية البالغ عددها 80 عملاً فنياً لأبرز الشخصيات في الفن العربي المعاصر من المجموعة الدائمة للمتحف الوطني الأردني، مستمعاً سموه لشرح حول أبرز اللوحات والمنحوتات، التي تربط بين التأثيرات التقليدية والتقنيات الفنية الحديثة للفنانين العرب المعاصرين من منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية، بما في ذلك شمال أفريقيا ومصر وبلاد الشام.

وشاهد سموه خلال جولته المعروضات والأعمال المتنوعة، والتي استخدمت فيها الألوان المائية والنقوش الدقيقة والمنحوتات البرونزية المعبرة، بالإضافة إلى أبرز الأيقونات الفنية مثل ((الوليمة في الصحراء))، و((فلسطين الأم))، حيث يقدم كل عمل رؤى عميقة في السرديات الثقافية والاجتماعية والسياسية، التي شكلت المنطقة.

وفي ختام اللقاء تبادل صاحب السمو حاكم الشارقة، والأميرة وجدان الهاشمي، رئيس المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، الهدايا والإصدارات.

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