سلطان القاسمي يكرّم «لايت إيد إمباكت» بجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين

كرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسسة ((لايت إيد إمباكت))، الفائزة بالدورة الـ8 من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم صباح أمس في ((مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار)).

شهد الحفل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، وقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور عرضاً مرئياً تناول أبرز إنجازات ((لايت إيد إمباكت))، التي أسسها الشاب النيجيري ستانلي أنيجبوجو، وتمكنت خلال عامين فقط من توفير محطات طاقة شمسية لأكثر من 50 ألف عائلة في مخيمات اللجوء، والمناطق الريفية التي تعاني نقصاً في الخدمات الأساسية في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وبفوزها بالجائزة حصلت ((لايت إيد إمباكت)) على مكافأة قدرها 500 ألف درهم، بمساهمة خاصة من مؤسسة القلب الكبير، تكريماً لمبادراتها ومشاريعها الاستثنائية التي أسهمت بشكل فعال في تحسين حياة اللاجئين والنازحين في نيجيريا وأفريقيا من خلال توفير حلول الطاقة المستدامة في مجتمعات اللاجئين والتغلب على العديد من التحديات التي تواجههم.

وقالت مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة القلب الكبير: تمر الإنسانية في جميع العالم بتحديات كبرى لم تعهدها من قبل، ولم نشهد مثيلاً لها في التاريخ المعاصر، وما يميز هذه المرحلة عن غيرها هو أن عنوانها الإنساني طغى ولأول مرة على كافة العناوين الأخرى، ما وضع الإنسانية جمعاء في اختبارات حقيقية، تعيد تشكيل الحياة التي نعيشها وطبيعة القيم والمفاهيم التي نؤمن بها وشكل العلاقات بين الشعوب والأمم وصيغة المستقبل الذي نطمح إليه جميعاً.

إلى ذلك، أجمع المشاركون في الجائزة على دورها في تعزيز الجهود الإنسانية ودعم قضايا اللاجئين، وقالت علياء المطروشي، ضابط الإعلام في ((القلب الكبير))، أن المؤسسة تسعى لضمان مستقبل كريم للاجئين، وتعويضهم عن الأزمات التي مروا بها، وتركز على توفير حلول مستدامة تلبي احتياجاتهم الأساسية، مع التركيز على التعليم. وبتوجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، تضع المؤسسة التدريب المهني ودعم المشاريع الصغيرة على رأس أولوياتها لتحسين الظروف المعيشية للاجئين. من جانبه أشاد أندرو هاربر، المستشار الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بدور الإمارات في دعم اللاجئين عالمياً، وخاصة عبر الشراكات والمساعدات العملية .

وأوضح ستانلي أنيجبوجو، مؤسس ((لايت إيد إمباكت))، أن الدعم الذي تلقته مؤسسته ساهم بشكل محوري في تحقيق أهدافها الإنسانية. وأكد أن التمويل المتوقع للعام المقبل سيمكنهم من استقبال 50,000 لاجئ جديد، لافتاً إلى أن الفرص المتاحة في دولة الإمارات مكنتهم من تعزيز التعاون مع منظمات دولية.