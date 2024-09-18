سعود المعلا يهنئ حمد الشرقي بالذكرى الـ 50 لتوليه مقاليد الحكم في الفجيرة

هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالذكرى الـ50 لتوليه مقاليد الحكم في الإمارة.

وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين: ((نحتفي جميعاً بقائد ملهم وضع بفكره الاستباقي وعطائه اللامحدود أسس إمارة الفجيرة، التي شهدت في عهد سموه نهضة شاملة ومتكاملة، وتمكنت الفجيرة من حجز مكانتها في المدن الاستثمارية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي)).

وأشار سموه، أنه منذ تولي صاحب السمو حاكم الفجيرة مقاليد الحكم في الـ 18 من سبتمبر من العام 1974، وهو يضع نُصب عينيه النهوض بالمرافق وتطوير الخدمات الحكومية، وتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين والمقيمين، بما يكفل تحقيق المعيشة الآمنة والمستقرة لكل أبناء الإمارة ومن يعيش على أرضها. وتوجه صاحب السمو حاكم أم القيوين بالدعاء إلى الله العلي القدير، أن يحفظ صاحب السمو حاكم الفجيرة أعواماً مديدة، ليكمل مسيرة التنمية الشاملة والتطوير والتحسين المستمرين.