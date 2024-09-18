عن الغطرسة الذكورية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬بتطليق‭ ‬سيدة‭ ‬طلقة‭ ‬بائنة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طالبت‭ ‬هي‭ ‬بذلك،‭ ‬وقبلت‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬حقوقها‭ (‬لا‭ ‬نفقة‭ ‬لا‭ ‬بطيخ‭) ‬مقابل‭ ‬الانعتاق‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬الذي‭ ‬تعرفت‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬عمل‭ ‬كليهما‭ ‬بالتدريس‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المدرسة‭ ‬لتسع‭ ‬سنوات،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الزوجين‭ ‬أقاما‭ ‬في‭ ‬شقة‭ ‬ملحقة‭ ‬بمسكن‭ ‬عائلة‭ ‬الزوج،‭ ‬فإن‭ ‬السنوات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الزواج‭ ‬كانت‭ ‬هادئة‭ ‬وناعمة،‭ ‬ولكن‭ ‬وبحسب‭ ‬إفادة‭ ‬الزوجة‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة،‭ ‬فإنها‭ ‬نالت‭ ‬الترقية‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬حتى‭ ‬صارت‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬كبرى‭ ‬تابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ظل‭ ‬سي‭ ‬السيد‭ ‬مدرسا‭ ‬و«بس‮»‬،‭ ‬وخلال‭ ‬سنوات‭ ‬الزواج‭ ‬التسع‭ ‬رزق‭ ‬الزوجان‭ ‬بولد‭ ‬واحد،‭ ‬ويفترض‭ ‬نظريا‭ ‬أن‭ ‬الزوجة‭ ‬تنال‭ ‬ترقية‭ ‬معنوية‭ ‬عندما‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬أم،‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬حصتها‭ ‬من‭ ‬احترام‭ ‬الزوج‭ ‬ترتفع‭ ‬لكونها‭ ‬صارت‭ ‬الزوجة‭ ‬وأم‭ ‬العيال،‭ ‬ولكن‭ ‬زوج‭ ‬صاحبتنا‭ ‬هذه‭ ‬نظر‭ ‬إلى‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬‮«‬مريضة‮»‬‭: ‬صدقت‭ ‬إنك‭ ‬مديرة؟‭ ‬أنت‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬خادمة‭! ‬لا‭ ‬بأس،‭ ‬فكثير‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬العاملات‭ ‬يقمن‭ ‬بكل‭ ‬الأعباء‭ ‬المنزلية‭ ‬التي‭ ‬يسندها‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬الخادمات،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬الزوج‭ ‬المريض‭ ‬لم‭ ‬يكتف‭ ‬فقط‭ ‬بجعل‭ ‬زوجته‭ ‬تطبخ‭ ‬وتكنس‭ ‬وتغسل‭ ‬لكل‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته،‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬يرغمها‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬خرق‭ ‬بالية‭ ‬وجردل‭ (‬سطل‭) ‬مثقوب‭ ‬لكنس‭ ‬ومسح‭ ‬السلالم‭ (‬ومن‭ ‬منا‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬رجلا‭ ‬لا‭ ‬يفتأ‭ ‬يذكر‭ ‬زوجته‭ ‬بأنه‭ ‬اقترن‭ ‬بها‭ ‬منشان‭ ‬تخدمي‭ ‬الوالدة؟‭).‬

والدرس‭ ‬المستفاد‭ ‬هنا‭ ‬يا‭ ‬أعزائي،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬التكافؤ‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬مهم،‭ ‬وفي‭ ‬الحكاية‭ ‬أعلاه‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تكافؤ‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬عندما‭ ‬ارتبطا‭ ‬بالزواج،‭ ‬ولكن‭ ‬اختل‭ ‬الميزان‭ ‬عندما‭ ‬أثبتت‭ ‬الزوجة‭ ‬كفاءتها‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬التدريس‭ ‬والإدارة،‭ ‬ونالت‭ ‬منصبا‭ ‬رفيعا،‭ ‬بينما‭ ‬ما‭ ‬بارح‭ ‬الزوج‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬السلم‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬الزيجات،‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬سعيد‭ ‬غلبانا‭ ‬وتعبانا‭ ‬عندما‭ ‬تزوج‭ ‬بسعيدة‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬أسرة‭ ‬ميسورة‭ ‬الحال‭ ‬نسبيا،‭ ‬ثم‭ ‬كد‭ ‬وجد‭ ‬واجتهد‭ ‬حتى‭ ‬صار‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬الأثرياء،‭ ‬وقد‭ ‬يتزوج‭ ‬طبيب‭ ‬بطبيبة‭ ‬وتنجح‭ ‬الزوجة‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رتبة‭ ‬اختصاصي‭ ‬أو‭ ‬استشاري‭ ‬بينما‭ ‬الزوج‭ ‬يظل‭ ‬ممارسا‭ ‬عاما‭ ‬إما‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬التخصص‭ ‬وإما‭ ‬لأنه‭ ‬حاول‭ ‬ولم‭ ‬يوفق،‭ ‬وحدوث‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬بعد‭ ‬الزواج‭ ‬لا‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬تكافؤ‮»‬،‭ ‬فهكذا‭ ‬حال‭ ‬الدنيا‭: ‬البنت‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬سكرتيرة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬صغيرة‭ ‬عندما‭ ‬تزوجت‭ ‬بها‭. ‬اجتهدت‭ ‬وثابرت‭ ‬ونالت‭ ‬مؤهلات‭ ‬علمية‭ ‬وعملية‭ ‬عالية‭ ‬وصارت‭ ‬مديرة،‭ ‬والولد‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬المهر‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الادخار‭ ‬والاقتراض‭ ‬أصبح‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الزواج‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬ناجحا‭.‬

ولكن‭ ‬الشاهد‭ ‬في‭ ‬حكايتنا‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬العُقد‭ ‬المرضية،‭ ‬فالمدرس‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يفرح‭ ‬لنجاح‭ ‬زوجته،‭ ‬بل‭ ‬تعمد‭ ‬إذلالها،‭ ‬لا‭ ‬لأنها‭ ‬سيئة‭ ‬الأدب‭ ‬أو‭ ‬السلوك،‭ ‬ولكن‭ ‬لأنها‭ ‬صارت‭ ‬أعلى‭ ‬منه‭ ‬درجة‭ ‬وظيفية،‭ ‬وهكذا،‭ ‬وعندما‭ ‬وجدها‭ ‬لا‭ ‬تمانع‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تخدم‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته،‭ ‬بحث‭ ‬عن‭ ‬طريقة‭ ‬لإذلالها‭ ‬فكان‭ ‬أن‭ ‬أجبرها‭ ‬على‭ ‬مسح‭ ‬السلالم،‭ ‬وفي‭ ‬التحليل‭ ‬الأخير‭ ‬فإنه‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬تعرض‭ ‬للإذلال‭ ‬وفي‭ ‬العلن‭ ‬وأمام‭ ‬الصحف‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬عندما‭ ‬أنصف‭ ‬القضاء‭ ‬الزوجة،‭ ‬وعندما‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬الزوجة‭ ‬لطمة‭ ‬بأنها‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬منه‭ ‬نفقة‭ ‬بل‭ ‬يكفيها‭ ‬ألا‭ ‬ترى‭ ‬وجهه،‭ ‬فلا‭ ‬شيء‭ ‬يجعل‭ ‬الزوج‭ ‬الفظ‭ ‬المتغطرس‭ ‬يموت‭ ‬غيظا‭ ‬كأن‭ ‬تبادر‭ ‬الزوجة‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬الطلاق‭ ‬ثم‭ ‬تقول‭ ‬للقاضي‭: ‬تنازلت‭ ‬له‭ ‬عن‭ ‬حقوقي‭ ‬الشرعية‭ ‬ويكفيني‭ ‬ألا‭ ‬أتعامل‭ ‬معه‭ ‬أبدا‭!!‬

والشاهد‭ ‬الآخر‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬يستحسن‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬الزواج‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬التكافؤ‭ ‬الفكري‭ ‬بمعنى‭ ‬أنه‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تقارب‭ ‬وتطابق‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬تفكير‭ ‬الطرفين‭ ‬وفهمهما‭ ‬لمختلف‭ ‬الأمور‭ ‬لكان‭ ‬ذلك‭ ‬ضمانة‭ ‬لاستمرار‭ ‬سلس‭ ‬للحياة‭ ‬الزوجية‭.‬