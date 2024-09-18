(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تطوير الجامعات واستقطاب الجامعات العريقة أمر له أهميته القصوى للبحرين ليس فقط لسمعتها كدولة تهتم بالتعليم وتطويره وإتاحة الفرصة لمواطنيها ليحصلوا على أفضل تعليم ممكن وإنما بالإمكان أيضا أن يكون هذا مجالا لتعزيز السياحة التعليمية وجلب العديد من الطلاب من دول الخليج ومن العالم أيضا ليدرسوا في البحرين فيكون في ذلك انتعاش للسياحة المحلية وتقوية للاقتصاد الوطني وتعزيز لمكانة الجامعات في البحرين سواء منها المحلية أو العالمية.
وقد افتتح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب جامعة ستراثكلايد البحرين وحرمها الجامعي الجديد في موقع هابر هايتس بمنطقة مرفأ البحرين المالي ما يمثل أول توسعة لجامعة ستراثكلايد العريقة خارج اسكتلندا، المملكة المتحدة.
وأكد سموه أن الجامعة ستشكل قيمة إضافية في مسيرة التعليم في البحرين من خلال نهجها القائم على تعزيز الابتكار المقرون بالتعلم والاستثمار الأمثل لطاقات شباب المملكة في مختلف المجالات التنموية وخصوصا أن مملكة البحرين تولي اهتماما بالغا بالطاقات الشبابية التي تعد نواة لمستقبل البلاد.
ومما لا شك فيه أنه كلما استطاعت أي جامعة من هذه الجامعات النجاح بجهود أبنائها والمسؤولين فيها فإن المزيد من الجامعات سوف ترغب في أن تفتتح هي الأخرى فروعا في البحرين.
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