Thursday, 19 September 2024 04:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جامعات

9/18/2024 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تطوير‭ ‬الجامعات‭ ‬واستقطاب‭ ‬الجامعات‭ ‬العريقة‭ ‬أمر‭ ‬له‭ ‬أهميته‭ ‬القصوى‭ ‬للبحرين‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لسمعتها‭ ‬كدولة‭ ‬تهتم‭ ‬بالتعليم‭ ‬وتطويره‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لمواطنيها‭ ‬ليحصلوا‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬تعليم‭ ‬ممكن‭ ‬وإنما‭ ‬بالإمكان‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬مجالا‭ ‬لتعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬التعليمية‭ ‬وجلب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬ومن‭ ‬العالم‭ ‬أيضا‭ ‬ليدرسوا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬فيكون‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬انتعاش‭ ‬للسياحة‭ ‬المحلية‭ ‬وتقوية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬لمكانة‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬سواء‭ ‬منها‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬العالمية‭.‬

وقد‭ ‬افتتح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬جامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬البحرين‭ ‬وحرمها‭ ‬الجامعي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬هابر‭ ‬هايتس‭ ‬بمنطقة‭ ‬مرفأ‭ ‬البحرين‭ ‬المالي‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬أول‭ ‬توسعة‭ ‬لجامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬العريقة‭ ‬خارج‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬ستشكل‭ ‬قيمة‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نهجها‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬المقرون‭ ‬بالتعلم‭ ‬والاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬لطاقات‭ ‬شباب‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬اهتماما‭ ‬بالغا‭ ‬بالطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬نواة‭ ‬لمستقبل‭ ‬البلاد‭.‬

ومما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬استطاعت‭ ‬أي‭ ‬جامعة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجامعات‭ ‬النجاح‭ ‬بجهود‭ ‬أبنائها‭ ‬والمسؤولين‭ ‬فيها‭ ‬فإن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬سوف‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تفتتح‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬فروعا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

MENAFN18092024000055011008ID1108690130

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث