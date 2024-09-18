MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬افتتح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬جامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬البحرين‭ ‬وحرمها‭ ‬الجامعي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬هابر‭ ‬هايتس‭ ‬بمنطقة‭ ‬مرفأ‭ ‬البحرين‭ ‬المالي‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬أول‭ ‬توسعة‭ ‬لجامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬العريقة‭ ‬خارج‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬ستشكل‭ ‬قيمة‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نهجها‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬المقرون‭ ‬بالتعلم‭ ‬والاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬لطاقات‭ ‬شباب‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬اهتماما‭ ‬بالغا‭ ‬بالطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬نواة‭ ‬لمستقبل‭ ‬البلاد‭.‬

ومما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬استطاعت‭ ‬أي‭ ‬جامعة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجامعات‭ ‬النجاح‭ ‬بجهود‭ ‬أبنائها‭ ‬والمسؤولين‭ ‬فيها‭ ‬فإن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬سوف‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تفتتح‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬فروعا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬