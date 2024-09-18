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ألبا ومعادن.. التوظيف والاقتصاد

9/18/2024 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتماعيا‭.. ‬فإن‭ ‬التأكيد‭ ‬بعدم‭ ‬تضرر‭ ‬موظفي‭ ‬وعمال‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬الصفقة‭ ‬المحتملة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬معادن‮»‬‭ ‬السعودية‭.. ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬تصريح‭ ‬يطمئن‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين،‭ ‬البالغة‭ ‬نسبتهم‭ ‬85 % ‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ألبا‭.‬

اقتصاديا‭.. ‬فإن‭ ‬الدمج‭ ‬المحتمل‭ ‬لأعمال‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬البحرينية‭ ‬و«معادن‮»‬‭ ‬السعودية،‭ ‬سيشكل‭ ‬إنشاء‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬كبرى‭ ‬تكون‭ ‬الخامسة‭ ‬عالميا،‭ ‬وعوائدها‭ ‬وأرباحها‭ ‬ستكون‭ ‬ضخمة،‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدمج‭ ‬بين‭ ‬الخبرة‭ ‬والمهارة‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬القدرة‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬السعودية‭.‬

سياسيا‭.. ‬فإن‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الحيوي،‭ ‬يعكس‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬والمتطورة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬وجهود‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

حرصت‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬أخبار‭ ‬‮«‬الدمج‭ ‬المحتمل‮»‬‭ ‬من‭ ‬الإعلام‭ ‬السعودي‭ ‬ومن‭ ‬موقع‭ ‬شركة‭ ‬معادن‭ ‬تحديدا،‭ ‬ووجدت‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬معادن،‭ ‬أكد‭ ‬‮«‬أن‭ ‬توظيف‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المشتركة‭ ‬والخبرة‭ ‬المتراكمة‭ ‬لكلتا‭ ‬الشركتين‭ ‬لإنشاء‭ ‬كيان‭ ‬عالمي‭ ‬جديد‭ ‬سيحقق‭ ‬طموحات‭ ‬معادن‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الألومنيوم،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬جمع‭ ‬اثنيْن‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الشركات‭ ‬الإقليمية‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬فإننا‭ ‬نضع‭ ‬الأساس‭ ‬لنمو‭ ‬اقتصادي‭ ‬أقوى،‭ ‬وتعزيز‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬وزيادة‭ ‬القدرة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬للألومنيوم‭. ‬سوف‭ ‬تعزز‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬من‭ ‬قدرتنا‭ ‬وميزتنا‭ ‬التنافسية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭. ‬إن‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬تجاه‭ ‬عملائنا‭ ‬هو‭ ‬أساس‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬معادن‭ ‬وألبا‭ ‬إلى‭ ‬إمدادات‭ ‬أوسع‭ ‬وأكثر‭ ‬ثقة‭. ‬أتطلع‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬ألبا‭ ‬بينما‭ ‬نواصل‭ ‬فهم‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لتعظيم‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬لموظفينا‭ ‬ومستثمرينا‭ ‬واقتصادنا‭.‬‮»‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬الإعلام‭ ‬السعودي،‭ ‬وموقع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬معادن‮»‬‭ ‬السعودية،‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ألومنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المحتملة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تحقيق‭ ‬استراتيجية‭ ‬النمو‭ ‬لشركة‭ ‬ألبا،‭ ‬وإنشاء‭ ‬شركة‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتنا‭ ‬كأكبر‭ ‬منتج‭ ‬للألمنيوم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وسيسمح‭ ‬هذا‭ ‬الدمج‭ ‬للشركتين‭ ‬بزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬وتوسيع‭ ‬حضورنا‭ ‬العالمي‭ ‬واستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭. ‬وستؤدي‭ ‬شراكتنا‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬تعميق‭ ‬الروابط‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬التنوّع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭. ‬ونعتبر‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬بمثابة‭ ‬قفزة‭ ‬نوعية‭ ‬ومحطة‭ ‬فارقة‭ ‬لشركة‭ ‬ألبا‭ ‬ومعادن‭ ‬ولجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإعلانات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬

ولعل‭ ‬حديث‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬البحرينية‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬بأن‭ ‬الألمنيوم‭ ‬هو‭ ‬معدن‭ ‬المستقبل،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التقنية،‭ ‬ومتوقعاً‭ ‬تضاعف‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الألمنيوم‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.. ‬يبشر‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬للبلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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